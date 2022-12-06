«تراث الإمارات» يشارك في مهرجان الظفرة للكتاب

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في الفترة من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد.

وتأتي المشاركة في إطار رسالة نادي تراث الإمارات التراثية والثقافية، وبيان إسهامه الكبير في رفد المكتبة الإماراتية والعربية بإصدارات مهمة تحقق هذه الرسالة التي تتجلى في الحفاظ على التراث الإماراتي ونشره والتعريف به، حيث حرص نادي تراث الإمارات على المشاركة الفاعلة في جميع معارض الكتاب التي أقيمت في دولة الإمارات خلال عام 2022 وصولاً إلى مهرجان الظفرة.

ويضم جناح النادي مجموعة من العناوين التي أصدرها نادي تراث الإمارات لاسيما دواوين الشعر النبطي والكتب التي تقتفي مسيرة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤرخ لمدن الدولة ومناطقها. كما يضم الجناح ركناً خاصاً بأعداد مجلة «تراث» التي يصدرها النادي شهرياً منذ عام 1998 وحتى اليوم.