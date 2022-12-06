الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«تراث الإمارات» يشارك في مهرجان الظفرة للكتاب

في جناح النادي (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:49

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان

يشارك نادي تراث الإمارات في فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك في الفترة من الخامس وحتى التاسع من ديسمبر الجاري في الحديقة العامة بمدينة زايد.
وتأتي المشاركة في إطار رسالة نادي تراث الإمارات التراثية والثقافية، وبيان إسهامه الكبير في رفد المكتبة الإماراتية والعربية بإصدارات مهمة تحقق هذه الرسالة التي تتجلى في الحفاظ على التراث الإماراتي ونشره والتعريف به، حيث حرص نادي تراث الإمارات على المشاركة الفاعلة في جميع معارض الكتاب التي أقيمت في دولة الإمارات خلال عام 2022 وصولاً إلى مهرجان الظفرة.
ويضم جناح النادي مجموعة من العناوين التي أصدرها نادي تراث الإمارات لاسيما دواوين الشعر النبطي والكتب التي تقتفي مسيرة تطور دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤرخ لمدن الدولة ومناطقها. كما يضم الجناح ركناً خاصاً بأعداد مجلة «تراث» التي يصدرها النادي شهرياً منذ عام 1998 وحتى اليوم.

مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
الظفرة
نادي تراث الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©