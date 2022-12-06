الأربعاء 7 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

سمية موسى تبني حصناً يُجسد التاريخ العريق

سمية موسى خلال إعداد عملها الفني (من المصدر)
7 ديسمبر 2022 01:49

سعد عبد الراضي (مدينة زايد)

تشارك الرسامة والنحاتة الإماراتية سمية موسى في مهرجان الظفرة للكتاب 2022 بعمل فني عبارة عن بناء حصن إماراتي من تاريخ الدولة والأجداد العريق.

واجب وطني
وحول مشاركتها في المهرجان، أكدت أن المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية بالدولة واجب وطني على كل أبناء الوطن، وتحديداً الموهوبين في تقديم فنونهم وإبداعاتهم، كما أن مشاركتها في المهرجان فرصة مهمة لعرض أعمالها الفنية في هذا المحفل الثقافي الكبير، والتعرف إلى الفنون المشاركة لاكتساب خبرات أكثر من أصحاب الاختصاص، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز المؤلفات الثقافية والروائية التي يحتضنها الحدث. وأشارت أنها تستلهم أفكار لوحاتها الفنية من طبيعة الحياة والصحراء.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات: «الاتفاق الإطاري» يعزز ازدهار السودان

سيرة الرمال 
وبينت أنها اختارت النحت من الرمال، لأنها هي أساس صحراء الإمارات سابقاً، التي تعيش الآن التطور والنهضة العمرانية والحداثة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتشهدها الدولة والأجيال التي تعتبر محظوظة كونها من أبناء هذه الدولة المتقدمة على كافة الصعد وبشهادة الجميع.

سر المهنة 
وأشارت سمية موسى إلى أنها ستنهي بناء مجسم الحصن على مدار اليوم الأول، كي تتفرغ لوضع التفاصيل المكملة لعملها الفني من خلال الرمال والألوان لاستكمال الفكرة التي تشارك من أجلها. وعن نوعية الرمال التي تستخدمها، أوضحت أن هناك أنواعاً كثيرة من الرمال مثل الصحراوية، والبحرية، والزراعية، ولكن تعد الرمال الصحراوية الأفضل في النحت لأنها تزداد تماسكاً عند إضافة الماء إليها، وعادة ما تتم تجربة الرمل قبل بدء النحت وتكوين الشكل، للتأكد من صلاحيته للاستخدام، لأن بعض الأشكال تحتاج إلى رمال ذات قابلية عالية للتماسك حتى يتم تشكيل تفاصيل المجسم.

مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
الظفرة
آخر الأخبار
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
الإمارات
الإمارات تحتضن الإطلاق الرسمي للإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم 10:02
الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في التعاملات الفورية
اليوم 09:56
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
عربي ودولي
الشرطة الإندونيسية: تفجير بمركز شرطة في جاوة الغربية
اليوم 08:53
حزب الرئيس الأميركي جو بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ
عربي ودولي
الديموقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي
اليوم 08:48
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
دنيا
أطعمة ومشروبات لا تتناولها أبداً في وجبة الإفطار
اليوم 07:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©