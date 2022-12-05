في الظفرة للكتاب 2022.. تشكيليون يقدمون إبداعات فنية ورسائل إنسانية

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يشارك فنانون تشكيليون متخصصون في فنون الرسم والنحت، ضمن فعاليات «مهرجان الظفرة للكتاب 2022»، ويسلط هؤلاء الفنانون من خلال ركن الفنون وضمن منصاتهم، الضوء على أبرز أعمالهم الفنية متعددة الوسائط الحديثة، والتي تُظهر مواهبهم الفنية لإيصال رسائل إنسانية ضمن الأعمال التي يقدمونها خلال أيام المهرجان، إذ يشارك في المعرض ستة فنانين إماراتيين ومقيمين هم: لطيفة بنت عيسى، إبداع الحمادي، علي الأميري، هدى الريامي، نائل الحج، وسالم الكعبي.



فن التهجين

وتروي الفنانة التشكيلية ومهندسة الديكور الإماراتية لطيفة بنت عيسى، من خلال أعمالها الفنية المبتكرة، رؤيتها في رفع سقف التعبير الرمزي في لوحاتها التي تعتمد فيها الرسم على الزجاج والمرايا، لتقدم أعمالاً دمجت فيها خبرتها بمجال هندسة الديكور والموهبة الفنية في الرسم، لتطلق عليه اسم فن «التهجين»، من خلال دمج الفن المعاصر مع القديم.

وبينت أنها تشارك في مهرجان الظفرة للكتاب بلوحة فنية تتناول البيئة البحرية في الدولة من خلال لوحة «الحوت»، وذلك لتبين للحضور جمالية الحياة البحرية في الإمارات، ومدى ثرائها بحكايات التراث والتاريخ.



من الأرشيف

وتشارك الفنانة التشكيلية الإماراتية إبداع الحمادي، من سكان الظفرة، في المهرجان، من خلال مجموعة من اللوحات التي قدمتها منذ بداية مسيرتها في هذا المجال عام 2014.

وحول العمل الفني الذي تقدمه خلال المهرجان، بينت أنها ستقوم برسم لوحة مقتبسة من صورة أرشيفية قديمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو في عمر العشرة أعوام ويكتب على السبورة في المدرسة، ويقف معه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.



الخط العربي

ويقدم الخطاط والفنان التشكيلي الإماراتي علي محمد الأميري، مجموعة من الأعمال الفنية المباشرة المتعلقة بفنون رسم الكاريكاتير والخط العربي، لفتح المجال للجمهور ممن يملكون شغف هذه الفنون، لتعلم مهارات تضيف لهم خبرة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الخط العربي فن ناطق بالجمال، وفيه تكوينات تبرز جمال اللغة العربية.



فنون الخيوط

ويشارك الفنان التشكيلي السوري نائل الحج، في فعاليات المهرجان من خلال رسم الشخصيات بتقنيات فنية متطورة تعتمد على استخدام الخيوط وهو الفن المسمى بـ«الفيلو غرافيا»، بينما تندرج التقنية الأخرى ضمن فن «الريزن» المعتمد على مادة الـ «الإيبوكسي».



رسائل إنسانية

ومن مدينة العين، تشارك الفنانة التشكيلية الإماراتية هدى الريامي الحاصلة على جوائز عدة، بلوحه فنية تجريدية لحروف اللغة العربية لكلمة «كن جميلاً» على الخشب والزجاج، وتهدف من خلال لوحتها إلى تحفيز التفاؤل وتطوير الذات للإنسان وحثه على رؤية الحياة بمنظور إيجابي ومتفائل.

ابتكارات إماراتية

يشارك الفنان التشكيلي والمهندس سالم الكعبي، ضمن منصة المبدعين بمجموعة من الأعمال الفنية التي قام بابتكارها في مختبره الخاص ويُطلق عليها اسم «الطباعة بضوء الشمس»، وهي مصنوعة من مواد كيميائية يتم تحضيرها في غرفة مظلمة، ثم تتم طباعة الصورة بطريقة النيجاتيف الفوتوغرافي على قطعة بلاستيك ويتم تعريضها لأشعة الشمس، مضيفاً أنه سيقدم مجموعة من الصور والأعمال الفنية على مدار أيام المهرجان.