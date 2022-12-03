«تريندز» يشارك في «إسطنبول الدولي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد) يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الأولى بجناح خاص في «معرض إسطنبول الدولي للكتاب 2022» في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار حرص المركز ورؤيته العالمية وخططه الاستراتيجية، إذ يُعد المعرض من أبرز معارض الكتب في المنطقة، من حيث الأهمية وعدد دور النشر المشاركة.
ويعرض جناح «تريندز» في القاعة رقم (1) جناح رقم (B 1102) الخاص الذي يقام بمركز المعارض في إسطنبول، مجموعة واسعة ومتميزة من الإصدارات العلمية والبحثية والمعرفية، التي تغطي العديد من المجالات العلمية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والعسكرية، إلى جانب موسوعات متنوعة اختصّ بها المركز تتناول حركات الإسلام السياسي.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز» في معرض إسطنبول الدولي للكتاب في تركيا، وغيره من المعارض الدولية الأخرى، تأتي في إطار الحرص على الحضور النوعي والفاعل في المحافل الثقافية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل منصة عالمية ثقافية كبرى للتواصل مع الآخرين، ونافذة جديدة واسعة لإطلاع الجمهور من خلالها على نتاج «تريندز» المعرفي الذي يستشرف المستقبل ويشارك في صنعه. كما تشكل المشاركة فرصة لتعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة القائمة على البحث العلمي في المحافل الثقافية الدولية كافة.
وأكد الدكتور العلي أن «تريندز» سيعرض في المعرض مجموعة واسعة من الإصدارات التي تتّسم بالتنوّع والثراء، وتستعرض مجموعة من القضايا والأزمات العالمية الراهنة، ومن أبرزها الدراسات التي تتصّل بالإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية، والأمن الدولي والإرهاب، والأمن الإنساني، إضافة إلى إصدارات تتناول التنمية الاقتصادية، والطاقة والموارد الطبيعية، والتجارة الدولية والاستثمارات، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة... وغيرها، موضحاً أن مشاركة «تريندز» في المعرض تعزز من حضوره على الساحة العالمية، فهي لن تقتصر على عرض الكتب، بل سيكون ثمة عديد من اللقاءات، والشّرَاكات، وحلقات الحوار والنقاش، مع المشاركين والزوار ودور النشر. ومن جانبها، قالت روضة المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمعارض بمركز «تريندز»، إن هذه المشاركة الأولى للمركز في معرض إسطنبول الدولي للكتاب تعدُّ فرصة وساحة جديدة يسعى «تريندز» لإيصال نتاجه إلى رواده، وأضافت أن المعرض يشكل فرصة للتعريف بالمركز وتوضيح رؤيته ورسالته المعرفية. كما يُعد محفلاً للتعرُّف من خلاله على أبرز دور النشر والترجمة، ولبناء شراكات جديدة مع صنّاع الكتاب ومراكز البحث ودور النشر المشاركة.