الأوبرا والجاز بهوية إماراتية في المكسيك

جوادالاهارا (الاتحاد) حملت أغاني الجاز وعروض الأوبرا الغربية هوية إماراتية أصيلة في معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، حيث نظمت الشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 من المعرض حفلات موسيقية للفنانين الإماراتيين أرقم، وفاطمة الهاشمي، جمعت خلالها آلاف المكسيكيين على جماليات كلاسيكيات موسيقى الجاز، وقوة الصوت الأوبرالي، فقدم الفنان أرقم بزيه الإماراتي التقليدي مختارات من أشهر أغاني الجاز التي عرفها العالم في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
فيما أخذت الهاشمي جمهور الموسيقى في المكسيك إلى انفتاح الفن الإماراتي على الموسيقى العالمية بمقطوعات أوبرا ساحرة، لقيت هتاف وتصفيق الجمهور على كبرى المسارح المكسيكية في مدينة جوادالاهارا.