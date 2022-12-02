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ثقافة

مكتبة زايد المركزية في العين تحتفل بعيد الاتحاد

جانب من المسيرة احتفاءً بعيد الاتحاد
3 ديسمبر 2022 02:01

العين (وام)

نظمت مكتبة زايد المركزية في العين، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، مسيرة وعدداً من الفعاليات الفنية والتراثية في إطار احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ51 للدولة.
شارك في المسيرة -التي نظمت في حديقة المكتبة بمدينة العين- موسيقى الشرطة ودوريات الفرسان ومنتسبو إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وطلبة المدارس والجامعات وأصحاب الهمم والمتطوعون وأفراد المجتمع، وذلك بحضور الدكتور سالم بن ركاض العامري وعدد من المسؤولين.

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وتضمنت الفعاليات، افتتاح جناح متحف شرطة المربعة «الموروث الشرطي»، وجناح التراث المعنوي المتنوع، وجناح الفن التشكيلي الإماراتي بطريقة النحت، وجناح الحناء والرسم، وركن الصقارين وعرض السيارات الكلاسيكية أمام مدخل المكتبة، فيما قدم عدد من المدارس فقرات طلابية ومعزوفات ولوحات وطنية على مسرح المكتبة، وتخللت الحفل أيضاً، مشاركة فرقة الحربية بالفنون والأهازيج الوطنية الإماراتية.
وأكد الدكتور سالم بن ركاض العامري على السعادة التي تغمر شعب الإمارات في وطن أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معبراً عن الاعتزاز الكبير بما حققته الدولة من إنجازات وازدهار على كل الصعد برعاية وتوجيه القيادة الرشيدة.

مكتبة زايد المركزية
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