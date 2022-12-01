«العويس الثقافية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ51

أبوظبي (وام)

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات مساء أمس الأول في المجمع الثقافي بأبوظبي برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. حضر الحفل الدكتور سليمان الجاسم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وعدد من الشخصيات العامة والمثقفين والجمهور. وقدمت فرقة «أورنينا» العربية للرقص المسرحي خلال الحفل عروضاً ولوحات راقصة سردت تاريخ الإمارات وحاضرها بصورة فنية مبتكرة. وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ثم توالت اللوحات التعبيرية مستحضرة مآثر الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومن ثم انتقل العرض بصورة فنية تعبيرية ليجسد أصالة الشعب الإماراتي والبيئة الاجتماعية التي احتضنت المؤسسين الأوائل.