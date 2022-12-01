علي بن تميم: إنجازات تُعانق السماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة: في عيد الاتحاد، نحتفي بمسيرة إنجازات ونجاحات أكثر من خمسة عقود منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الاتحاد الذي شيد دعائمه الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم الأب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، ليقدموا مثالاً ريادياً في تقدم الدول وازدهارها، أصبح نموذجاً يحتذى به في المحافل الدولية كافة. واليوم تُكمل قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود تعزيز هذه النجاحات، والمضي قدماً بدولتنا في تعميق نهضتها، وتحقيق أهداف خططها التنموية بالقطاعات كافة.

إن عيد الاتحاد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نُجدد من خلالها ولاءنا وانتماءنا لهذه الأرض الطيبة، التي أصبحت إنجازاتها تُعانق السماء، وتملؤنا بمشاعر الفخر والاعتزاز. هذه المشاعر التي غُرست بذورها منذ سنوات طويلة في نفس كل إماراتي وإماراتية، لتؤتي ثمارها بمزيد من العمل والتفاني في خدمة الوطن لحاضر مشرق ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

نهنئ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، داعين المولى أن يديم على دولتنا الأمن والأمان. وكل عام وإماراتنا الغالية بألف خير ورخاء واستقرار.