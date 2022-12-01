الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

علي بن تميم: إنجازات تُعانق السماء

علي بن تميم
2 ديسمبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"

قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51 للدولة: في عيد الاتحاد، نحتفي بمسيرة إنجازات ونجاحات أكثر من خمسة عقود منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الاتحاد الذي شيد دعائمه الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم الأب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، ليقدموا مثالاً ريادياً في تقدم الدول وازدهارها، أصبح نموذجاً يحتذى به في المحافل الدولية كافة. واليوم تُكمل قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء العهود تعزيز هذه النجاحات، والمضي قدماً بدولتنا في تعميق نهضتها، وتحقيق أهداف خططها التنموية بالقطاعات كافة.
إن عيد الاتحاد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نُجدد من خلالها ولاءنا وانتماءنا لهذه الأرض الطيبة، التي أصبحت إنجازاتها تُعانق السماء، وتملؤنا بمشاعر الفخر والاعتزاز. هذه المشاعر التي غُرست بذورها منذ سنوات طويلة في نفس كل إماراتي وإماراتية، لتؤتي ثمارها بمزيد من العمل والتفاني في خدمة الوطن لحاضر مشرق ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
نهنئ حكومة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، داعين المولى أن يديم على دولتنا الأمن والأمان. وكل عام وإماراتنا الغالية بألف خير ورخاء واستقرار.

الإمارات
علي بن تميم
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ"عيد الاتحاد الـ51"
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
الرياضي
أمهات لاعبي المغرب.. سر الفوز في المدرجات
اليوم 18:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©