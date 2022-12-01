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هالة بدري: احتفاء بمسيرة التقدم والريادة

هالة بدري
2 ديسمبر 2022 02:27

دبي (الاتحاد)

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أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن عيد الاتحاد يمثل احتفاءً بمسيرة التقدم والريادة التي حققتها الإمارات على مختلف المستويات. وقالت: قام اتحاد دولتنا على ركائز متينة من التلاحم الوطني وقوة الإرادة التي مكنت لمسيرة من الإنجازات في شتى ميادين العطاء الإنساني والحضاري والثقافي التي تحققت بفضل رؤى القيادة الرشيدة.  وأضافت: «في هذا اليوم نستحضر بكل اعتزاز ذكرى الآباء المؤسسين الذين وضعوا أسس بناء دولة العطاء والسعادة، حتى صارت منارة للتسامح وثقافة التعايش بين مختلف الثقافات، وحاضنة للمواهب ورواد الأعمال».
وواصلت بدري: تتوحد مشاعرنا في هذا اليوم لتعبر عن الولاء والانتماء للإمارات التي نفخر بما حققته من إنجازات ومكتسبات مكنتها من احتلال صدارة العديد من المؤشرات الدولية، بفضل الدعائم الثابتة التي أرساها حكام الإمارات وغرسوا من خلالها «روح الاتحاد» في نفوس كافة أبناء الوطن.

هالة بدري
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