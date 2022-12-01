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حامد السويدي: مسيرة الخير والنماء

حامد السويدي
2 ديسمبر 2022 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مؤسسة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون «أداس»: بعيد الاتحاد الـ51 نستذكر الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دولة الإمارات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتنموية التي تستدعي الفخر والاعتزاز. وفي ظل رؤية باني نهضة الإمارات الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رؤية مسيرة الخير والنماء ويقود البلاد نحو التنمية الشاملة وإسعاد شعبها. فهنيئاً لنا جميعاً بدولة الإمارات وكل عام والجميع بخير وعاش اتحاد إماراتنا.

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