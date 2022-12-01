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ثقافة

«فرقة الشارقة الوطنية» تثير إعجاب الجمهور المكسيكي

العروض لقيت إعجاب جمهور المكسيك
1 ديسمبر 2022 20:29

جوادالاهارا (الاتحاد)
بإيقاعات الطبول والدفوف نقلت «فرقة الشارقة الوطنية» جمهور معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب إلى قلب الثقافة الشعبية الإماراتية وأبرز رموزها الفنيّة، حيث قدمت سلسلة عروض شعبية خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 المعرض.

وجسدت الفرقة جماليات البيئات الإماراتية الأربع وانعكاسها على الفن الشعبي الإماراتي، فقدمت عروض الرقصات والفن الأدائي، وأنشدت الأهازيج، وعرّفت بأشهر الآلات التراثية الإماراتية، من طبول، ودفوف، ومزامير، إذ جاءت العروض على إيقاعات الطنبورة، وطبول الشيندو، والرحماني.

ونجحت الفرقة في حشد جمهور المعرض في جناح إمارة الشارقة، على مدار أيام متعددة، بعرض فن النوبان على آلة الطنبورة، والليوا على آلة المزمار والطبل الكبير «شيندو».

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