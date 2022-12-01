«بيت الحكمة» يعرض كتباً نادرة في المكسيك

الشارقة (الاتحاد) يساهم «بيت الحكمة» في مشاركة إمارة الشارقة كضيف شرف في الدورة الـ36 من «معرض غوادالاهارا الدولي للكتاب 2022» في المكسيك خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 4 ديسمبر الجاري، حيث يسعى الصرح الثقافي للاستفادة من هذا الحدث البارز في المكسيك والمعرض الأكبر من نوعه في الأميركيتين، لاستعراض تجاربه وخبراته والتأكيد على رسالته وأهدافه التي تنسجم مع رؤية الإمارة ومشروعها الثقافي.
مجموعة نفيسة ويعرض «بيت الحكمة» ضمن جناح الشارقة تسعة كتب من المجموعة النفيسة في الفن والتاريخ العربي الإسلامي للبروفيسور ريتشارد إيتنغهاوزن، أحد أهم الخبراء والباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي على مستوى العالم، حيث تعد هذه المختارات ضمن مجموعة المؤلفات النادرة التي أهداها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى «بيت الحكمة»، ونُظّم لها الأخير معرضاً بعنوان «فصول من الفن الإسلامي: مجموعة خاصة من الكتب النادرة من مكتبة إيتنغهاوزن»، في ديسمبر 2021. وتضم المجموعة المختارة كتاب «الوزراء الموريون في طليطلة: ملاحظة وصفية» للكاتب إيميليو كامبس كازورلا، و«خزانة ملابس موريسكية من طليطلة» للكاتبيْن رافائيل كاستيخون ومارتينيز دي أريزالا، و«العاج العربي في الغرب» للكاتب خوسيه فرنانديز، و«مجموعة الفخار والزجاج الشرقي والإسباني» للكاتب فريدريك دو كين غودمان، و«الفن العربي الإسباني حتى عهد الموحدين: الفن المستعرب» للكاتب مانويل غوميز مورينو. أما بقية الكتب المشاركة في المعرض فهي: «أقمشة الحرير الإسبانية من القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر» للكاتبة فلورنس لويس ماي، و«قصة حب بياض ورياض: سرد نثري شرقي بأسلوب فارسي» للكاتب إيه آر نيكل، بالإضافة إلى كتاب «المآذن الإسبانية الموريسكية» للمؤلف وعالم الآثار الإسباني ليوبولدو توريس بلباس، وكتاب «السيراميك والزجاج الإسباني الموريسكي من القرن الخامس عشر» للكاتب ألبرت فان دو بو.
التراث الشعبي وسعياً لترسيخ العلاقات الثقافية والتعاون الفني مع المؤسسات الثقافية المكسيكية، يعتزم «بيت الحكمة»، بالتعاون مع المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «الخراريف برؤية جديدة» مع الجانب المكسيكي من أجل تسليط الضوء على حكايات التراث الشعبي في البلدين وتصوير شخصياتها ورموزها الأسطورية من منظور متبادل وزوايا مختلفة، وذلك بعد النجاح والإشادة الواسعة التي حظيت بها المبادرة الأولى مع الجانب الإيطالي أثناء عرض رسوماتها الفنية في كل من «معرض بولونيا لكتاب الطفل 2022» بإيطاليا و«معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022» خلال العام الجاري.
فريدا وأنا وينظم «بيت الحكمة» حالياً معرض «فريدا وأنا» بنسخته العربية للمرة الأولى في الوطن العربي، على مدار أربعة أشهر من 8 أكتوبر الماضي وحتى 8 يناير من العام القادم، وهو معرض يوفر مساحة تفاعلية مميزة لتعريف الجمهور في دولة الإمارات بإبداعات الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو، وتجربتها الفنية والحياتية، ومدى قدرتها على تحويل معاناتها إلى إبداعات فنية خالدة، بالإضافة إلى ورش عمل تفاعلية تتيح للزوار فرصة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم واستكشاف علوم وفنون جديدة في إطار يجمع بين التعلم واللعب والحوار والتواصل الحيّ.