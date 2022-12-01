«أبوظبي للغة العربية» يُنظم مهرجان الظفرة للكتاب 2022
علي بن تميم
1 ديسمبر 2022 18:53
أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «مهرجان الظفرة للكتاب 2022»، خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر المقبل في الحديقة العامة في مدينة زايد.
وينطلق المهرجان تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها» المأخوذ من إحدى قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفيها يتجلى الاعتزاز والفخر بمنطقة الظفرة، ليجعلها وجهة ثقافية وسياحية وتاريخية بارزة للزوّار من داخل الدولة وخارجها.
نسخة متجدّدة وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي مهرجان الظفرة للكتاب 2022 في دورته الثالثة ليمثّل امتداداً لمعرض الظفرة للكتاب الذي نظمه المركز في دورتين سابقتين، واتساقاً مع التنامي المطرد للمجتمع الثقافي والقرائي في المنطقة، ليُقدم نسخة متجدّدة من الحدث تنهل من الموروث الثقافي المحلي الغني، وتعزّز الانتماء والإبداع والابتكار، وتحتفي بالأدب والكتاب، لتتبوّأ مكانتها اللائقة في المشهد الثقافي للدولة، وتقدّم فرصة فريدة للاستمتاع بالكتاب بمختلف أشكاله».
وأضاف: تُمثل الظفرة جزءاً مهماً من تاريخ إمارة أبوظبي، وقد شهدت العديد من الأحداث والتفاعلات التاريخية والاجتماعية التي ستظل حاضرة في ذاكرة الوطن، إذ حظيت باهتمام كبير من الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل على تشييد نهضتها، كما نظم الشعر حولها. وقد عكست قصيدته الشهيرة المغنّاة، «يعل نو بانت مزونه»، فكره ورؤيته لمكانة الظفرة ودورها في مسيرة النماء والازدهار بدولة الإمارات، وهي المسيرة التي أكملتها القيادة الحكيمة لتصبح دولة الإمارات في مقدّمة دول العالم المتطوّرة التي ترتقي بإنجازاتها ونجاحاتها.
ولذا، فإن حضور منطقة الظفرة على الساحة الثقافية يعبّر عن الرمزية الكبيرة التي تمثلها، وسيقدّم المهرجان لزوّاره تجربة ثرية بالفعّاليات الثقافية والأدبية والتفاعلية المتنوّعة، وتدعم حركة النشر، كما تستهدف بشكل أساسي فئة الشباب والناشئة، للتعريف بقيم المجتمع الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية.
برنامج معرفي وتوفر هذه الدورة من «مهرجان الظفرة للكتاب» برنامجاً معرفياً يربط مختلف شرائح المجتمع الإماراتي بموروثهم الإماراتي الأصيل، ويوثّق صلتهم بالماضي العريق الذي يبعث على الفخر والاعتزاز ويحفز قيم الانتماء والولاء للوطن.
ويسهم المهرجان أيضاً في بناء مجتمع قارئ يمتلك الوعي والثقافة، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة النهضة والتنمية المتواصلة لدولة الإمارات. كما يعكس أهداف مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز مكانة اللغة العربية، باعتبارها من أبرز مكوّنات الشخصية الإماراتية وأهم مقوّماتها الثقافية.وينطلق «مهرجان الظفرة للكتاب» في دورته المتجدّدة لعام 2022 ليجمع 40 ناشراً وموزعاً محلياً يعرضون الجديد في عالم الثقافة والكتاب والأدب، بهدف تشجيع القراءة في المجتمع المحلي لمنطقة الظفرة، وتقديم تجربة ثقافية مبتكرة وغنية، وذلك بتحول المعرض في حلته الجديدة إلى مهرجان يحمل طابعاً احتفالياً يزخر بالفعّاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية والعروض الفنية. ويستهدف الحدث استقطاب أكثر من 15 ألف زائر يشكل الطلاب جزءاً كبيراً منهم، للاستمتاع بالفعّاليات المتنوّعة في موقع المهرجان بحديقة مدينة زايد العامة، على مساحة 4 آلاف متر مربع.
100 فعّالية ويقدّم مهرجان الظفرة بحلته الجديدة مجموعة كبيرة من الأنشطة الأدبية والموسيقية والتراثية المنوعة، تضمّ ما يزيد على 100 فعّالية تتناول موضوعات مختلفة، من أهمها، أمسيات ثقافية تقام على مدار أيام المهرجان بعنوان «أصوات حبّتها الناس»، للاحتفاء بالشعراء والفّنانين من أبناء الظفرة الذين ذاع صيتهم بين الناس.
ويخصّص المهرجان منطقتين لأنشطة الأطفال والناشئة، إحداهما لورش عمل الأطفال والعروض وقراءة القصص، والأخرى لإقامة ورش عمل للناشئة. ويوفّر ركناً للفن يتضمن عروضاً لفنانين تشكيليين، وورشاً فنية متنوّعة على مدار اليوم.ويزخر المهرجان بالعروض الفنية والموسيقية المتجولة، التي تضفي البهجة على أركان المهرجان. ويلتقي زوار المهرجان بمجموعة من الشخصيات الخيالية المستوحاة من القصص الإماراتية والفولكلور العربي. ويتم تجسيد هذه الشخصيات من خلال المجسمات ثلاثية الأبعاد الموزعة في المهرجان.
يذكر أن «مهرجان الظفرة للكتاب 2022» يُقام بالتعاون مع كل من «بلدية منطقة الظفرة - دائرة البلديات والنقل» كشريك استراتيجي، و«قناة بينونة» كشريك إعلامي.