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نادي تراث الإمارات يحتفي بعيد الاتحاد

نادي تراث الإمارات يحتفي بعيد الاتحاد
1 ديسمبر 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي تراث الإمارات، صباح الاثنين، احتفالاته بعيد الاتحاد الحادي والخمسين، التي تستمر حتى الجمعة 2 ديسمبر، حيث شهد مسرح أبوظبي على كاسر الأمواج انطلاق بداية برنامج الاحتفال في العاشرة صباحاً بحضور حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام للنادي، وعلي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، ومحمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة.
وعزف في الاحتفال السلام الوطني، وألقى المستشار التراثي سعيد بن علي المناعي كلمة باسم نادي تراث الإمارات رفع فيها التهنئة الصادقة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكل مقيم على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين.

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وأكد المناعي، أن الإماراتيين يسيرون اليوم صوب المستقبل فخورين بما تحقق في الأعوام الماضية بعد مرحلة التأسيس التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم مرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مضيفاً: «وها نحن نسير اليوم خلف قائد المستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».
وجدد المناعي العهد خلال الكلمة بوضع الوطن دائماً نصب الأعين والسير على طريق رفعة الوطن وخيره، والاسترشاد في ذلك بحكمة الآباء، والاهتداء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشدداً على التزام النادي بالقيام بدوره في الحفاظ على هوية الوطن وحفظ تراثه والتعريف بحضارته العريقة.
واشتمل البرنامج الافتتاحي لاحتفالات النادي بعيد الاتحاد الحادي والخمسين على عرض قدمته تلميذات مدرسة المنهل الدولية الخاصة حمل معاني الوحدة والاتحاد، وتبع ذلك عرض فيلم قصير من إنتاج قسم الإعلام في النادي بعنوان «قصة نجاح» يوثق لمسيرة اثنين من أبناء النادي هما الفارس محمد شافي الرميثي، والسباح أحمد محمد المرزوقي ونجاحاتهما الرياضية المتميزة.

وانتقلت الاحتفالات من المسرح إلى القرية التراثية التابعة للنادي، حيث تجول حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات يرافقه المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام في الفعاليات التي انطلقت بالقرية إيذاناً ببدء الاحتفالات.
وينظم النادي ضمن الاحتفالات سوقاً شعبياً على كاسر الأمواج يعمل يومياً من 10 صباحاً وحتى 10 مساء ويضم محلات للأسر المنتجة تعرض من خلالها المشغولات اليدوية، والبخور والعطور والأزياء. كما ينظم فعاليات يومية للطبخ الشعبي والحرف اليدوية والمنتجات التراثية ومعارض التراث البحري والبري ومعرض صور يؤرخ للاتحاد، وعروض المحامل التراثية التي تقام على امتداد كورنيش أبوظبي، وأنشطة الرسم والتلوين للأطفال، وغيرها من البرامج التراثية والترفيهية إضافة إلى عروض يومية لفرقة VIP للحربية، ومسابقات وجوائز يومية على مسرح السوق الشعبي بدءاً من الخامسة مساء.

نادي تراث الإمارات
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