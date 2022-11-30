«دبي للثقافة».. مواقع عامرة بـ«روح الاتحاد»

دبي (الاتحاد)

تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عروضاً ثقافية وفنية، وأخرى مستلهمة من التراث المحلي، في كل المواقع التابعة لها، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر المقبل، لتؤكد من خلالها على «روح الاتحاد» وتُعبّر عن الولاء للدولة، وتجسد القيم التراثية الأصيلة للثقافة المحلية، يأتي ذلك كجزء من مسؤوليتها الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع المحلي.

إبداعات أبناء الوطن

وعبر سلسلة الاحتفالات التي تنظمها «دبي للثقافة» في متحف الاتحاد وحي الفهيدي التاريخي ومتحف الشندغة وقرية حتا التراثية، تضيء الهيئة على نمط الحياة والتراث والثقافة المحلية، وتقدم صورة جميلة عن المجتمع المحلي وعاداته وتقاليده وإبداعات أبناء الوطن، في سعي منها لتحقيق التزاماتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي عالمياً كوجهة عائلية، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال هذه الفترة يرتدي متحف الاتحاد ألوان العلم الإماراتي، ويفتح بوابات ساحاته أمام كل فئات المجتمع ليعيشوا لحظة توقيع إعلان الاتحاد قبل 51 عاماً، في وقت يتابعون فيه مجموعة من العروض الفنية التي تقدمها الفرق الشعبية، ويستمتعون بإيقاعات «أوركسترا الإمارات السمفونية للناشئة»، ويشاركون في ورشتي «الثاني من ديسمبر» و«جواز السفر الإماراتي»، كما سيحظى زوار المتحف بمجموعة جولات إرشادية يتعرفون فيها على تفاصيل متحف الاتحاد ومقتنياته وأهميته التاريخية.

محطات إبداعية

أما متحف الشندغة فسيجمع أفراد العائلة معاً، ليأخذهم في مسارات خاصة يسيرون فيها على دروب الأجداد، يتوقفون خلالها عند محطات إبداعية عديدة تفيض بحب الوطن. وستكون بداية المسارات في بيت «خور دبي: نشأة مدينة» و«بيت العطور»، حيث يلتقي فيها أفراد العائلة مع «تاجر اللؤلؤ» و«الطبيب الشعبي»، ويشاركون في فعالية «صنع مدن الورق» بمركز الزوار التابع لمتحف الشندغة، في وقت يفتح فيه حي الشندغة التاريخي ساحاته الخارجية أمام الزوار ليشهدوا فيها عروض الحرف التقليدية مثل السدو والتلي والحفر والنقش على المعادن وسف الخوص وقرض البراقع، بالإضافة إلى عروض حية تبين أساليب صنع القراقير.

فعاليات متنوعة

وستضج أروقة حي الفهيدي التاريخي بإيقاعات «الفرقة الموسيقية العسكرية» التي ستقدم عروضاً مختلفة تجوب «سكيك» الحي التاريخي، في حين سيشهد زواره مجموعة من الرقصات الشعبية وعروض فرقة الخيالة، إلى جانب مجموعة الفعاليات المتنوعة التي يقدمها «بيت الخنجر» و«مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري» و«بيت الفهيدي للفنون التشكيلية» و«مطعم الخيمة التراثي».

أما في قرية حتا التراثية، فتصافح «دبي للثقافة» أبناء الوطن وتقدم لهم مجموعة فعاليات متنوعة تفتح أعينهم على إبداعات الأسر المنتجة والفرق الشعبية إلى جانب فعالية المأكولات الشعبية المحلية.

يذكر أن فعاليات عيد الاتحاد الـ51 تبدأ بمتحف الاتحاد في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى 8:00 مساءً، بينما تنطلق أنشطة متحف الشندغة في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى 8:00 مساءً، كما تبدأ فعاليات منطقة الفهيدي التاريخية في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتنطلق فعاليات قرية حتا التراثية في تمام الساعة 3:30 عصراً.