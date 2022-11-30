«بيت الشعر»: الوطن.. مسيرة وعطاء

الشارقة (الاتحاد)

نظَّم «بيت الشعر» بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية بعنوان: «الوطن.. مسيرة وعطاء»، مع احتفالات الدولة بيوم الشهيد وعيد الاتحاد الحادي والخمسين، أحياها الشعراء: أحمد حبيب آل غريب، كوثر عبدالحفيظ، رعد أمان، وجميل داري، وذلك بحضور مدير البيت محمد عبدالله البريكي. وقال البريكي: نعيش اليوم فرحة الوطن بعيد الاتحاد 51، وفرحة فوز بيت الشعر بالشارقة بجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الرابعة عن أفضل مشروع لخدمة الشعر العربي.وقدم الأمسية الشاعر محمد بابا حامد، الذي هنأ الإمارات حكومة وشعباً بعيد الاتحاد، المناسبة الوطنية الأغلى على قلب كل مواطن ومقيم بأرض الإمارات، والذي تتجدد فيه روح الوطنية، والولاء والمحبة والانتماء، كما أشاد بدور بيت الشعر الرائد في مواكبة المناسبات الوطنية المهمة عبر إقامة أمسيات احتفائية واحتفالية بهذه المناسبات العظيمة. واستقطبت الأمسية جمهوراً كبيراً، حرص على الحضور والمشاركة في احتفال البيت بعيد الاتحاد ويوم الشهيد.

واستلهمت قصائد الشعراء قصة توحيد الإمارات واتحادها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ومجهوداته العظيمة في ذلك، والتي شكلت لوحات إنسانية راسخة في القلوب وإلهاماً متجدداً في كل ذكرى. كما احتفت قصائد الشعراء بيوم الشهيد الذي يجسد لمسة وفاء للرمز الخالد الذي قدم روحه فداء لوطنه وجسراً لعبوره للسلام والطمأنينة، ويعلي قيم الشهادة السامية، وذلك في لغة شعرية صادقة وبليغة، عبر من خلالها الشعراء عن محبتهم وسعادتهم بالمناسبة، وأنشدوا على غصون الإنسانية والوطنية والسلام.

من أجواء الأمسية، على سبيل المثال، ألقى الشاعر والإعلامي اليمني رعد أمان قصيدة بعنوان «وطن الشموخ» رسمت لوحة وفاء على صفحات التاريخ، وتغنت بعيد الاتحاد، وما يبثه من سنا في وجدان الوطن، يقول فيها:

عيدُ اتحادِ العزِّ فاضَ سناؤهُ

والشعبُ يرفلُ في ثيابِ تنعُّمِهْ

شعبٌ إذا سار الفَخارُ بمجدِهِ

تالى خُطاهُ كصِنوِهِ أو توأمِهْ

وقال مشيداً بحكمة المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه التي ألهمت شعبه ومحبيه:

وطنٌ بوحدتِهِ المُصانةِ مُزدَهٍ

يشدو بشائدِ صرحِه ومعلِّمِهْ

يشدو بزايدَ كلما وضحَ الضحى

بالقائدِ الفذِّ الحكيمِ ومُلهِمِهْ

وفي الختام كرَّم محمد عبدالله البريكي الشعراء ومقدم الأمسية.