هدى الخميس: فجر جديد من التطوّر

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «يمثّل عيد الاتحاد محطة سنوية متجددة للاحتفاء بمسيرة عطاء واعتزاز برحلة عظيمة لدولة ناهضة، أنجزت خلال واحدٍ وخمسين عاماً من عمرها الكثير الذي لم يعرف المستحيل، بل تحداه بإرادة الريادة وأحلام الرجال العظماء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين.

كما يمثّل عيد الاتحاد الحادي والخمسون احتفالية وطنية بفكر متفرد منفتح على العالم بقوة التعايش والسلام، لنشهد خلال فترة قياسية إنجازات ونجاحات تاريخية في جميع القطاعات والمجالات، ومنها قطاع الثقافة والفنون الذي عشنا نشأته ونهضته وازدهاره، ونعيش اليوم خطط تنميته واستدامته التي لا تعرف حدوداً، منطلقين إلى المستقبل، واضعين نصب أعيننا استمرار مسيرة النهضة التنموية الشاملة عبر رؤية شكلت أنموذجاً للعالم على الصعد كافة».

وتابعت: «أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، وإلى دولتنا بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين، وإننا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، نجدّد عهد الولاء للوطن والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي تقود فجراً جديداً من التطوّر لاستدامة ريادة وتنافسية الإمارات في جميع المؤشرات العالمية، من خلال مواصلة جهودنا الحثيثة والمخلصة للنهوض بمكونات قطاعي الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز الحضور الإماراتي إقليمياً وعالمياً، وبناء شراكات ثقافية دولية، وتمكين طاقات الشباب بطموح لا حدود له».