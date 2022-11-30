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ثقافة

معالم الشارقة الثقافية تزين مكتبات المكسيك

معالم الشارقة تزين مكتبات «غاندي» بالمكسيك (من المصدر)
1 ديسمبر 2022 00:06

جوادالاهارا (الاتحاد)

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احتفت مجموعة «غاندي»، أكبر سلسلة متاجر كتب في المكسيك، بالشارقة من خلال عرض التراث الثقافي والمعالم التاريخية للإمارة في جناحها المشارك في «معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب» الذي يستضيف الشارقة ضيف شرف دورته الـ36 حتى الرابع من ديسمبر.
وتزينت جدران جناح مجموعة «غاندي» بأحرف وزخرفات وحركات تشكيل فن الخط العربي، وباسمها مكتوباً باللغة العربية الخط الديواني، بالإضافة إلى مجموعة من المعالم التراثية والثقافية التي تترجم جوهر التاريخ العريق لإمارة الشارقة.
وتضمنت الصورة التي أطلت على زوار جناح المجموعة المشارك في المعرض كلاً من «حصن الشارقة» الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1823 وكان مقراً لعائلة القواسم الحاكمة، و«مسجد الشارقة» الأيقونة التي تجسد فن العمارة العربية والإسلامية، و«الجامعة القاسمية» التي تعد منارة ثقافية أكاديمية للعلوم والأدب تعزز قيم الحوار الثقافي بين الحضارات.
وجذبت عبارة «حكايات من هنا إلى الشارقة» المكتوبة باللغة الإسبانية الزوار والقراء متيحة لهم تجربة ثقافية تفاعلية عن الإمارة، حيث يستعرض جناح مجموعة «غاندي» روح ثقافة الشارقة ويسلط الضوء على رؤيتها الإبداعية لإيصال جواهر الأدب العربي إلى القراء.
وأكد ألدو بانديرا، مدير التسويق في مجموعة «غاندي»، أن الثقافة العربية تعدّ مرجعاً أدبياً عريقاً، مشيراً إلى أن الصور والكتابات التي تشكل جزءاً من تصميم الجناح ستسهم بتذكير القراء أن الأدب هو القاعدة التي تجمع الثقافات.
وتأسست مجموعة «غاندي» التي تحمل اسم الراحل مهاتما غاندي في عام 1971، وتمتلك 42 فرعاً في جميع أنحاء المكسيك.

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