«متاحف الشارقة» تحتفي بعيد الاتحاد

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف مجانية الدخول لكافة المتاحف المنضوية تحت مظلتها يومي 1 و2 ديسمبر، وتجدد دعوتها لكل أفراد المجتمع في الإمارة والدولة لزيارة متاحفها والاطلاع على ما تقدمه من كنوز، والمشاركة والاستمتاع بفعالياتها الثقافية والبرامج الترفيهية المتميزة التي تنظمها لكافة الفئات العمرية في إطار احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الـ51 لقيام دولة الإمارات، وإحياء ذكرى يوم الشهيد الإماراتي، وذلك انطلاقاً من دورها واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الولاء للوطن وقيادته الرشيدة وغرس قيم الهوية الوطنية.
احتفاء بإنجازات الوطن وأكدت الهيئة حرصها على إحياء المناسبات الوطنية للاحتفاء بإنجازات الوطن والتعريف بموروثاته التاريخية، وحفظ حق من ضحوا بأرواحهم في سبيل نهضة وعزة الوطن والتأكيد بأنهم يتربعون في عمق ذاكرة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن يوم الشهيد وعيد الاتحاد يمثلان مناسبتين مركزيتين في استراتيجيتها حيث تعمل من خلالهما على تعزيز الانسجام بين مختلف أفراد المجتمع الإماراتي. وتنطلق فعاليات الهيئة بعيد الاتحاد الـ51 يوم الجمعة الـ2 من ديسمبر 2022 في «حصن الشارقة» و«حصن خورفكان» ومتحف الشارقة البحري، حيث ستشهد المواقع الثلاثة فعاليات عدة أبرزها المسيرة البحرية وعروض شعبية تراثية حية، بالإضافة إلى الأركان التراثية المتنوعة والتي تضم مأكولات وألعاباً شعبية، ونقش الحناء، والمشاركة في المسابقات الثقافية الوطنية التي سيتم تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية.
وتبدأ الفعاليات في متحف الشارقة البحري في تمام الساعة الـ4:30 بعد ظهر يوم الجمعة يسبقها انطلاق المسيرة البحرية بمرافقة الفرقة البحرية عند الساعة 2:30 ظهراً، ثم تنطلق الفعاليات الثابتة من الساعة 4:30 مساء إلى 00:10 مساء في متحف الشارقة البحري، ومن الـ4:30 مساء إلى الـ9:00 مساء في حصن خورفكان ومن الـ4:30 مساء إلى الـ8:00 مساء في حصن الشارقة وتضم الفعاليات ورشاً متنوعة، والقهوة الشعبية، بالإضافة إلى ركني الحناء والتصوير، والألعاب والفرق الشعبية الإماراتية.
مراكز مجتمعية ودعت هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور لاستغلال العطلة من خلال زيارة متاحفها التي تم تنظيم مرافقها لتكون مراكز مجتمعية حاضنة ومناسبة لجميع فئات المجتمع على اختلاف قدراتهم وأعمارهم، داعية إياهم إلى زيارة مختلف معارضها التي تسلط الضوء على تاريخ وتراث الدولة وعلى ثراء الحضارة الإسلامية.
وتشمل المعارض القائمة حالياً معرض «محطة الشارقة الجوية: أول هبوط قبل 90 عاماً» في متحف المحطة، الذي يقام تخليداً لمرور تسعين عاماً من الازدهار والتطور في مجال الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى سبتمبر 2023. ومعرض «آيات مباركة وأقلام مبدعة: إضاءات على أروع المخطوطات من مجموعة حميد جعفر القرآنية» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية الذي يقدم لأفراد المجتمع ما يربو على 50 قطعة أصلية لمخطوطات قرآنية، ولوحة، وسجادة، تعود جميعها إلى 14 قرناً، بالإضافة إلى معرض «صياغة الخناجر في دولة الإمارات، حرفة تجسد الأصالة والإبداع»، في متحف الشارقة للتراث الذي يستمر حتى 24 مايو المقبل ليسلط الضوء على حرفة صياغة الخناجر في الدولة.