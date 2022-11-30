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ثقافة

«أبوظبي للغة العربية» يُنظم «كلمة للأطفال»

جانب من الفعالية
30 نوفمبر 2022 23:05

أبوظبي (الاتحاد)
نظم مشروع «كلمة»، أحد أبرز مشاريع مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعالية ثقافية بعنوان «كلمة للأطفال» في مكتبة الأطفال بالمجمّع الثقافي في أبوظبي، بهدف تشجيع الأطفال على القراءة، وتحفيز شغفهم الثقافي، وغرس القيم الإيجابية لديهم من خلال تحفيز المطالعة وقراءة القصص والمشاركة في الأنشطة والفعاليات الثقافية.

وأُقيمت الفعالية تحت شعار «كلمة للأطفال»، وتضمنت قراءة قصتين ترجمهما مشروع كلمة عن اللغة الألمانية: قصة «سولا العجولة»، وقصة «أمي البطلة الخارقة». كما اشتملت الفعالية أيضاً على ورش عمل متخصصة لتعليم الرسم للأطفال.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة: إن فعالية «كلمة للأطفال» فكرة عملية جديدة تعكس حرص المركز على بناء أجيال مثقّفة وواعية، وتطوير قدراتها المعرفية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، من خلال ربطها بالكتاب والقراءة، وتشجيعها على المطالعة، بما يسهم في تأسيس جيل واعٍ وقادر على التأثير الإيجابي في مسيرة دولته ومجتمعه.

وأضاف أن الفعالية التي نظمها مشروع «كلمة» تعكس التزام المشروع بإثراء المحتوى الأدبي باللغة العربية، كما تعزّز مكانة اللغة العربية بوصفها رمزاً للهوية الوطنية ولغة للإبداع والثقافة، وتتيح للأطفال العرب الاستفادة من الإبداعات العالمية الكبيرة في مجال أدب الطفل، لبناء جيل قادر على التفاعل مع الثقافات العالمية، مع حفاظه على هويته الذاتية، وخصوصيته الثقافية.

يذكر أن مشروع «كلمة» مبادرة طموحة في مركز أبوظبي للغة العربية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في عام 2007، بهدف إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده أبوظبي، للمساهمة في دورها في خريطة المشهدِ الثقافي الإقليمي والدولي، وتأسيس نهضة علمية ثقافية عربية تشمل مختلف فروع المعرفة البشرية، يمثّل الكتاب فيها حجر الزاوية والمرتكز إلى جانب تنظيم الفعّاليات والأنشطة المتصلة بالترجمة.

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