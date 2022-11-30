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ثقافة

شيخة المطيري تقرأ «راب» في المكسيك

شيخة المطيري خلال الأمسية
30 نوفمبر 2022 23:03

جوادالاهارا (الاتحاد)
استضافت فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا للكتاب، الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، والشاعر المكسيكي خوسي غافير فيلوريل، في أمسية نسجت حواراً بلغة القصيدة بين الثقافة العربية ونظيرتها اللاتينية، حيث اكتظ جناح الإمارة بجمهور الشعر من العرب والمكسيكيين.

ونجحت المطيري في لفت انتباه الجمهور وإثارة انتباهه، حين اختارت أن تقدم واحدة من أشهر قصائدها بأسلوب الراب، حيث تجولت على منصة الأمسية وهي تقرأ بإيقاع متسارع وحركات عفوية: «المقهى// عنوان النص الغائب فينا// والنصل الغائر حينا// عنوان القهوة حين تفكر فينا// فيذوب الحرف على شفة الفنجان حزينا».

  • جانب من الجمهور خلال الأمسية
    جانب من الجمهور خلال الأمسية

وانشغلت قصائد جوسي جافير فيلوريل في التقاط اليومي والعابر وتحويله إلى مساحة تأمل شاعرية تكشف انشغالات الشاعر وهواجسه، فكانت قصيدته «الأغنية الخامسة» أشبه برسالة لإعلان ما يراه فارقاً ومهماً في حياته، إذ اعتمدت على لحظات من يومه في العمل، في السيارة، في البيت، وفي المقهى، واختتمت بعبارة «الأغنية الخامسة دليلٌ على أن لا شيء يتوقف في هذه الحياة».

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