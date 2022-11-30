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ثقافة

«محمد بن راشد للمعرفة»: يوم الشهيد ذكرى خالدة

جمال بن حويرب
30 نوفمبر 2022 22:54

دبي (وام) 
قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن الثلاثين من نوفمبر من كل عام سيبقى ذكرى خالدة في قلوبنا.. ذكرى أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، ووهبوا حياتهم لتظل راية الإمارات عالية خفاقة.

وأضاف ابن حويرب في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «نقف في هذا اليوم وقفة وفاء وعرفان للشهداء من أبناء الوطن الذين نعتز بهم ونفخر بالملاحم البطولية التي سطروها دفاعاً عن تراب الوطن، مؤكدين حرصنا على صون ذكراهم وجعلها نبراساً نهتدي به للاستمرار في مسار التنمية والتقدم، لتحقيق طموحات الإماراتيين في بناء دولة عصرية تسعى باستمرار لأن تصبح في مقدمة دول العالم في الميادين كافة».

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