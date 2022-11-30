«منشد الشارقة 14» يعلن القائمة النهائية للمتسابقين
شعار برنامج منشد الشارقة
30 نوفمبر 2022 22:52
الشارقة (الاتحاد) أعلن برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والذي حقق شهرة عالمية لتخصصه في اكتشاف مواهب الشباب في الإنشاد كل عام، عن القائمة النهائية للمنشدين المتأهلين لخوض منافسات الدورة الـ14 التي تضم 12 متسابقاً.
وتضم قائمة المنشدين المتأهلين للدورة الجديدة من البرنامج كلاً من عبدالعزيز علوي من السعودية، ويحيى نادي من مصر، وعبدالباري كروم من الجزائر، وعز الدين العيساوي من المغرب، ومحمد المشاعله من الأردن، وعدي الأخرس من فلسطين، وعيسى شموط من سوريا، وسلطان داود آل علي من الإمارات، وعبدالله العمري من لبنان، ومخلد الجابري من سلطنة عُمان، ومحمد الرفاعي من العراق، ومحمد الوافي إدريس من ليبيا.
7 محطات عربية وكان البرنامج قد أجرى اختبارات الأداء في 7 محطات عربية شملت المملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وأتاحت للموهوبين من مختلف الجنسيات التقدم لاختبار أصواتهم في المحطات الأقرب إليهم، إلى جانب استقبال طلبات اختبار الأصوات من كل مكان في العالم للمشاركة عبر الإنترنت. وعلى مستوى عدد المتقدمين الذين قابلتهم لجان الاختبارات في كل محطة، تقدم للمشاركة في البرنامج 27 مشاركاً في السعودية، وفي سلطنة عُمان 34 مشاركاً، وفي الإمارات 41 مشاركاً، وفي مصر 270 مشاركاً، وفي الجزائر 197 مشاركاً، وفي المغرب 205 مشاركين، وفي الأردن 34 مشاركاً، بينما بلغ عدد المشاركين من خلال الإنترنت 624 مشاركاً من جنسيات عدة. وعقب إعلان أسماء المتنافسين على لقب «منشد الشارقة» لهذه الدورة، من المقرر أن تنطلق جولات المنافسات في 15 ديسمبر المقبل على مسرح المجاز بالشارقة، بمشاركة الخبراء والمدربين الذين اختارهم البرنامج لتوجيه المتأهلين ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم من أصوات، وعرض تراث بلدانهم في مجال الإنشاد.
حدث ثقافي ملهم وقال سالم الغيثي، مدير قناة تلفزيون الشارقة: «بالإعلان عن أسماء المتأهلين الموهوبين الذين سيشاركون في الدورة الـ14 من منشد الشارقة، يحل علينا موسم جديد من هذا البرنامج الذي أصبح يمثل لنا في تلفزيون الشارقة حدثاً فنياً وثقافياً ملهماً لأنه يجمع محبي الإنشاد والفن الهادف من ثقافات مختلفة، وبقدر ما يمثل البرنامج فرصة للمتسابقين للتعرف على ألوان الإنشاد في بلدانهم، فإنه يقدم كذلك للمشاهدين في كل مكان ما يعزز لديهم الاهتمام بالفن الهادف والكلمة الجميلة». وأضاف: «نتوقع منافسة قوية في الدورة الـ14 من منشد الشارقة، الذي يستمر في تقديم نجوم الإنشاد إلى الساحة العربية والعالمية، ويكشف للجمهور تنوع وثراء هذا الفن وارتكازه على إتقان المقامات وإجادة أداء أصعب الألوان التي تختزن جماليات فنية وتثبت قوة المواهب وخبرتهم التي يستلهمونها من تاريخ الإنشاد الممتد في مختلف الثقافات». يشار إلى أن برنامج منشد الشارقة، حقق شعبية كبيرة، وحافظ خلال ما يقارب عقدين على جمهور واسع من المشاهدين الذين يترقبون مواسمه لمتابعة نجوم الإنشاد الذين يقدم للساحة كل عام، منذ انطلاق أولى دورات البرنامج في عام 2006.