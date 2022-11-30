مكتبة «حمدان بن محمد» تتغنّى بحب الإمارات

دبي (الاتحاد) تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الـ51، نظمت مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول أمس، احتفالية تراثية، تضمنت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز التراث الإماراتي العريق بثرائه الثقافي.
وجاءت الفعالية تأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة، وتجسيداً لروح العطاء التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم أسسها وأركانها من بعده إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات.
مسيرة الاتحاد وبهذه المناسبة، هنأت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51، مؤكدةً تجديد عهد الولاء للوطن، والوفاء لقيادته الرشيدة، والالتفاف حول رايتها، راية العز والشموخ، في مسيرة التقدم والازدهار.
كما أشارت بن حريز إلى حرص المركز بأن يكون الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب الجميع ذا طابع تراثي يعكس ثقافة بلادنا وموروثها الشعبي، ويساهم في حفظ وصون هويتنا الوطنية.
وتضمنت الاحتفالية فقرات من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، والأكلات الشعبية، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بعيد الاتحاد، وعدد من الجلسات التراثية التي أتاحت الفرصة للمشاركين للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، كما احتوت الفعالية على إضاءات على أهم المحطات في مسيرة الاتحاد.
امتنان وولاء وشهدت الفعالية رسم عدد من اللوحات الفنية بأيدي مجموعة من الرسامات الإماراتية لأصحاب السمو شيوخ الإمارات، وعن هذه المبادرة قالت الرسامة الإماراتية هدى الشامسي: «باسمي واسم زميلاتي نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على إتاحة هذه الفرصة لنا لنعبّر بطريقتنا الفنية عن مدى الامتنان والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تسير بنا بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق مليء بالنجاح والتقدم».
وقالت المهندسة والرسامة الإماراتية مريم الحوسني: «أود أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الملهمة، وإلى الشعب الإماراتي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، ودرب الخير والنجاح، إن ما نقدمه اليوم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً ما هو إلا شيء بسيط تجاه وطننا وقادتنا. واختياري لرسم لوحة لمتحف المستقبل نابع من القيمة التي يحملها هذا المكان العظيم، وبأننا على ثقة تامة بأن قياداتنا تقود الوطن إلى مستقبل زاخر بالإنجازات والنجاح».