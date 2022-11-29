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ثقافة

«خورفكان» على شاشات السينما المكسيكية

«خورفكان» على شاشات السينما المكسيكية
30 نوفمبر 2022 02:22

جوادالاهارا (الاتحاد)

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احتفت شاشات السينما في مدينة وادي الحجارة (جوادالاهارا) المكسيكية، بمشاركة إمارة الشارقة، ضيف شرف على الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب 2022، خلال يومي 28 و29 من نوفمبر، بعرض «فيلم خورفكان»، المستوحى من كتاب «مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي - سبتمبر 1507» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وشكل عرض فيلم خورفكان على شاشات السينما المكسيكية عنصر إثراء ثقافي أقبل عليه الجمهور للتعرف على حضارة المنطقة، ومتابعة أحداث تاريخية مفصلية امتزج فيها التوثيق التاريخي الدقيق المعتمد على مصداقية الباحث والمؤرخ، والمتمثل في شخصية صاحب السمو حاكم الشارقة، وبين الإنتاج المرئي الاحترافي الذي يضع المشاهد في صلب الأحداث، ويعرِّفه على حقائق قد تكون مغيّبة عن كثير من الشعوب، خاصة في منطقة بعيدة جغرافياً عن القارة اللاتينية، وهو ما عزَّز مشاركة الشارقة ضيف شرف على المعرض، وأسهم في تبوُّئها مكانة السفير المعرفي والثقافي للحضارة العربية والإماراتية أمام المثقف المكسيكي واللاتيني بشكل عام.
ويبرز الفيلم أصالة إمارة الشارقة وتجذر تاريخها، وتماسك مجتمعها في وجه التحديات التي واجهته.

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