هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نظمت دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة بالتعاون مع مسرح رأس الخيمة الوطني، المسرحية الوطنية «شباب الوطن» في متحف رأس الخيمة الوطني، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الحادي والخمسين.

حضر العرض أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، وسالم الرفاعي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، وعدد من مديري الجهات الحكومية والمهتمين والمثقفين، حيث تناولت المسرحية عدداً من المواضيع الوطنية، كالانتماء والولاء للوطن ودور الشباب المواطن في حماية وحفظ أركان الاتحاد.

وقال أحمد عبيد الطنيجي: «إن الاحتفاء بعيد الاتحاد واجب وطني على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه تعبير عن مشاعر العرفان والامتنان لهذه الأرض المعطاء، ونحن في هذا العام في دائرة الآثار والمتاحف وبالتعاون مع مسرح رأس الخيمة الوطني، قمنا بتنظيم عرض مسرحي تحت عنوان (شباب الوطن)، وهي رسالة وطنية من الشباب إلى الشباب لحثهم على التحلي بالأخلاق السامية التي تعكس المواطنة الإيجابية، كما تبث فيهم الروح الوطنية».