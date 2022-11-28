«فن أبوظبي» يُسدِل الستار على فعاليات النسخة الأكبر في تاريخه

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات النسخة الـ14 الأكبر في تاريخ معرض فن أبوظبي، والتي سجّلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوّار والحضور. وشهد معرض فن أبوظبي المشاركة الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخه بحضور 80 صالة عرض من 28 دولة، والتي قدمت ما يزيد على 900 عمل لـ300 فنان من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك 33 صالات عرض جديدة. واستقبل المعرض زوّاره مجاناً خلال نسخة العام الجاري، بفضل دعم الراعي الرسمي المشارك للحدث علامة الساعات السويسرية الرائدة «شارلز زوبر».

وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يجسد فن أبوظبي ركيزة أساسية وحيوية في المشهد الثقافي للإمارة، لإسهامه من خلال برنامجه في تعزيز مكانة أبوظبي في الساحة الفنية العالمية. ويعكس النجاح المستمر للمعرض ونموه الملحوظ واستقطابه لكبريات صالات العرض والفنانين من حول العالم احتضان العاصمة للفن المعاصر وبرنامجها الإبداعي الخلاّق. وتعد مثل هذه المبادرات جزءاً لا يتجزأ من رؤيتنا لتقديم الفعاليات والتجارب التي تحفز وتلهم المقيمين والزائرين في الإمارة، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية وفنية استثنائية».

وعلى رأس الفعاليات والبرنامج والأعمال الفنية المقامة في جميع أنحاء أبوظبي، والتي تستمر لغاية 22 يناير 2023:

- معرض «حياتي في الميتافيرس»: وهو مُقام ضمن برنامج «بوابة» تحت إشراف القيم الفني الدكتور عمر خليف، والذي ستستمر فترة عرضه في منارة السعديات.

- «آفاق الفنانون الناشئون»: يقدم هذا البرنامج أعمالاً تكليفيةً من تصميم ثلاثة فنانين ناشئين مقيمين بدولة الإمارات، وستظل متواجدة لاستقبال الجمهور في منارة السعديات.

- برنامج «تكليف الفنانين في المواقع الثقافية»: يقدم هذا البرنامج أعمالاً تركيبية عامةً في منطقة العين وأبوظبي. وستبقى الأعمال الفنية للفنانين المبدعين عبدالله السعدي وشيلبا غوبتا وكونراد شوكروس في منطقة العين في قلعة الجاهلي وواحة العين، بينما سيعرض عمل مارينيلا ساناتور الضوئي حتى 22 يناير 2023.

- معرض «فريدة لاشاي: أطفو على الموج»: يسلط هذا المعرض الضوء على بعض الأعمال للفنانة الراحلة فريدة لاشاي (1944 -2014)، تحت رعاية القيم الفني سام سميع، وتُقام فعالياته في منارة السعديات وستمر حتى 31 يناير 2023.

- ورشة «مروحة الواحة» في واحة العين. وهي ورشة مجانية ومستوحاة من العمل التكليفي للفنان كونراد شوكروس.

واستضاف معرض فن أبوظبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات، تضمن:

- «فضاءات»، وقسم صالات العرض والفنانين من تركيا، وعمّار 808 وإلكترو طمبورة بتكليف من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ضمن إطار فعاليات أبوظبي «مدينة الموسيقى» من قبل «شبكة المدن المبدعة» التابعة لليونسكو، بالتعاون مع فاكتوري بيبول والبرنامج الموسيقي من جامعة نيويورك أبوظبي. ومجسم «النسيج الحضري». وفعالية «هل نحن كائنات جزيئية في عالم مصغّر؟»، التي أقيمت ضمن معرض «الفن + التكنولوجيا»

هذا فضلاً عن برنامج الحوارات اليومي، الذي طرح سلسلة شاملة من النقاشات بقيادة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الفنون والثقافة.