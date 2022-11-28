كتّاب وباحثون: تأثير العربية على الإسبانية كبير

جوادالاهارا (الاتحاد)

أكد الشاعر والروائي سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن حجم حضور المفردات العربية في اللغة الإسبانية لا يعكس تاريخ وجود العرب في الأندلس على مدار ثمانية قرون وحسب، وإنما يكشف أيضاً حجم المشتركات الثقافية التي تجمع العرب مع الناطقين في «الإسبانية» وخاصة المكسيكيين، مشيراً إلى أن اللغة لها تأثير كبير على تجاوز الفجوة مع الآخر، بقوله: «مجرد أن أستمع لشخص مكسيكي يتحدث بكلمات أصولها عربية أشعر بألفة معه».

جاء ذلك خلال جلسة حوارية، أُقيمت ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب، تحدث خلالها العميمي إلى جانب مويسيس غاردينيو غارسيا، وأدارها خورخي ألبيرتو بيريس، وتناولت تاريخ المعاجم العربية، وتطورها، والمسار التاريخي الذي تأثرت فيه اللغة الإسبانية باللغة العربية.

حاضنة للثقافات

واستهل العميمي الجلسة بالإشارة إلى أنه خلال زيارته للمكسيك مع وفد إمارة الشارقة ولقائه المباشر مع الشعب المكسيكي تعمقت معرفته بطيبة ولطف هذا الشعب، واكتشف كم هو يشبه في كثير من سماته الشعوب العربية.

وفي حديثه عن تاريخ المعاجم العربية، قال العميمي: «إن علم صناعة المعاجم ظهر في الثقافة العربية بصورة مبكرة، وبدأ في القرن الثامن الميلادي، وكان سابقاً لمختلف العلوم، إلا أن اللافت في هذه الصناعة هو تاريخ روادها والعاملين فيها، فالمتابع يجد أن الكثير منهم لم يكن عربياً، مثل الجوهري والأزهري، وغيرهم ممن عاشوا في البلاد العربية وعملوا في صناعة المعاجم، وهو ما يشير إلى أن الحضارة العربية ظلت تاريخياً حاضنة للكثير من الثقافات وفتحت بابها وقدمت نموذجاً حضارياً يبين أن نهضة الحضارات تأخذ شكلاً قوياً باحترام وتقدير التنوع والاختلاف».

وبيّن العميمي أن عدد الكلمات الإسبانية التي يعود أصلها إلى اللغة العربية يبلغ 4 آلاف كلمة، موضحاً أن هذا الكم من الكلمات يكشف أشكالاً متعددة من تأثير اللغة العربية على الإسبانية، فهنالك تأثر على المستوى الصوتي، مثل ظهور حرف الخاء في اللغة الإسبانية، وهنالك تأثر يظهر على المستوى المعجمي ويبرز في الكلمات التي انتقلت مشافهة وليست كتابة.

التواصل الحي

وبدوره، أكد مويسيس غاردينيو غارسيا حجم حضور اللغة العربية في الإسبانية، مشدداً على أن هذا الحضور رغم قوته في كشف العلاقة الثقافية التاريخية بين الناطقين بـ«الإسبانية» والعرب، إلا أنه اليوم يواجه الكثير من التحديات، أهمها يتجسد في صورة العرب لدى المكسيكيين التي تقدمها بصورة غير دقيقة وليست واضحة بعض وسائل الإعلام.

ولفت غارسيا إلى أن المكسيكيين بحاجة إلى التواصل الحي والمباشر مع العالم العربي، مثل التفاعل الذي تقدمه إمارة الشارقة في معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب.