الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

وفاة الأديب اليمني عبد العزيز المقالح

الأديب اليمني عبد العزيز المقالح
28 نوفمبر 2022 20:21

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
بعد صراع مع المرض وعن عمر ناهز خمسة وثمانين عاماً، توفي الشاعر والناقد اليمني الدكتور عبدالعزيز المقالح. ولد الراحل في قرية المقالح بمحافظة إب عام 1937، وتلقى المقالح تعليمه في مدينة صنعاء حتى حصوله على دبلوم المعلمين ثم الشهادة الجامعية، كما حصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس بمصر. ويعد المقالح الذي صدر له نحو 15 مجموعة شعرية، من أبرز الكتاب والشعراء اليمنيين والعرب المعاصرين.
ومن أعماله: «لا بد من صنعاء، 1971، مأرب يتكلّم، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان، 1972، رسالة إلى سيف بن ذى يزن، 1973، هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، 1974م، عودة وضاح اليمن، 1976، الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة، 1981، وراق الجسد العائد من الموت، 1986، أبجدية الروح، 1998م، كتاب صنعاء، 1999، كتاب القرية، 2000، كتاب الأصدقاء، 2002، كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، 2004، كتاب المدن، 2005، وبالقرب من حدائق طاغور، 2018م.

أخبار ذات صلة
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
دنيا
نيسان تطلق سيارة عائلية متطورة بسعر منافس
اليوم 11:10
الفنانة أنغام
دنيا
مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام
اليوم 11:09
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
الرياضي
44 مشاركاً في «الأكاديميات بين الواقع والطموح»
اليوم 11:00
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
الرياضي
10 ظواهر تتصدر المشهد في الجولة الثانية للمونديال
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©