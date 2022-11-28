وفاة الأديب اليمني عبد العزيز المقالح

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

بعد صراع مع المرض وعن عمر ناهز خمسة وثمانين عاماً، توفي الشاعر والناقد اليمني الدكتور عبدالعزيز المقالح. ولد الراحل في قرية المقالح بمحافظة إب عام 1937، وتلقى المقالح تعليمه في مدينة صنعاء حتى حصوله على دبلوم المعلمين ثم الشهادة الجامعية، كما حصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس بمصر. ويعد المقالح الذي صدر له نحو 15 مجموعة شعرية، من أبرز الكتاب والشعراء اليمنيين والعرب المعاصرين.

ومن أعماله: «لا بد من صنعاء، 1971، مأرب يتكلّم، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان، 1972، رسالة إلى سيف بن ذى يزن، 1973، هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي، 1974م، عودة وضاح اليمن، 1976، الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة، 1981، وراق الجسد العائد من الموت، 1986، أبجدية الروح، 1998م، كتاب صنعاء، 1999، كتاب القرية، 2000، كتاب الأصدقاء، 2002، كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان، 2004، كتاب المدن، 2005، وبالقرب من حدائق طاغور، 2018م.