إقبال جماهيري كبير على جناح الشارقة بـ«جوادالاهارا الدولي للكتاب»

المكسيك (الاتحاد)

شهد جناح إمارة الشارقة المشارك ضيف شرف الدورة الـ36 من معرض جوادالاهارا الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، حيث اكتظ بجمهور القراء والأدباء والزوار من الراغبين في الاطلاع على الحراك الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، والتعرف على المشروع الثقافي الذي تقوده إمارة الشارقة، حيث تقّدم الإمارة بمؤسساتها الثقافية صورة حيّة عن راهن وتاريخ الثقافة الإماراتية والعربية بأبعاده المتعددة، من أدب، وموسيقى، وتراث، وفن، وتقاليد شعبية.

وشكّل جناح الإمارة المشارك بمكانه على البوابة الرئيسية للمعرض، والذي يتصدّر المدن والبلدان العالمية المشاركة، بوابة للإطلالة على التجربة الثقافية والمشتركات الإنسانية التي تجمع الثقافتين العربية واللاتينية، إذ حشدت العروض التراثية والموسيقية والجلسات الحوارية التي يشهدها الجناح جمهوراً كبيراً من المكسيكيين وزوار المعرض القادمين من مختلف أنحاء العالم. وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، حول حجم الإقبال الكبير الذي يشهده جناح الإمارة في المعرض: «ما يحدث اليوم في معرض جوادالاهارا من اهتمام وإقبال على الثقافة الإماراتية هو تجسيد واضح وحيّ لرؤية راسخة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحاكم الحكيم منذ أكثر من خمسة عقود، آمن فيها بأن ما تكشفه الثقافة والكلمة المكتوبة من قيم مشتركة بين شعوب العالم أكثر قوة ورسوخاً من أشكال التباين والاختلاف، وهو الأساس في بناء علاقات مستدامة بين بلدان العالم، ونحن فخورون بأن نرى هذا الإقبال والاحتفاء الكبير من الجمهور المكسيكي بإمارة الشارقة وما تقدمه من ثقافة إماراتية وعربية».