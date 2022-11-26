«الستارة».. تستحضر الزمن وتحاكي الحلم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

لغة الفن التشكيلي، بخطوطها وألوانها وتناغم الإضاءة والظلال، تشكل للمشاهد عالماً إبداعياً ممتعاً من الحلم والواقع، وتثير اللوحة في نفس المشاهد خواطر ومشاعر وأحلاماً قد يعجز عن التعبير عنها بكلمات، ولكنها تترك لديه انطباعاً عميقاً من البهجة والانشراح. وهذا ما شعرت به أمام لوحة «الستارة» للفنانة د. نجاة مكي.

في لقاء لـ«الاتحاد» مع الفنانة د. نجاة مكي حدثتنا عن هذا العمل التشكيلي الجديد، وهو عبارة عن أربع لوحات تختلف كل منها عن الأخرى من حيث التقنية الفنية وانسياب الألوان بين الأخضر والفوسفوري. وقد تم هذا العمل رسماً وتصويراً تركيبياً معاصراً بالتعاون مع المصور الفوتوغرافي محمود شمس الدين، وهو عمل فني خاص بالدكتورة مكي وقد استكمل إنجازه بالإضاءة الفسفورية. وكان اقتراح المصور شمس الدين أن تكون الفنانة نجاة ضمن العمل، وهي تظهر في اللوحات الأربع بثوب نيلي وبأشكال متنوعة: في اللوحة الأولى وهي تمشي وتفكر، والثانية في حالة محوطة بالثوب، والثالثة وهي تستدير عن للكاميرا بثوب نيلي مطبوع بالأسود، واللوحة الرابعة فيديو.

وتحدثت الفنانة مكي عن هذا العمل الجديد قائلة: الستارة تعني الزمن بكل تقلباته، مشيرة إلى أن إحدى اللوحات تظهر مقسومة بالوسط هنا في الحقيقة، وفي الثانية الحلم، وفيها تظهر داخل العمل الفني، وفي اللوحة الثالثة تظهر خارج العمل الفني، مبينة أن اللون الفسفوري والأخضر يشكلان حسب الإضاءة وخاصة أن الإضاءة الفسفورية تظهر اللوحة بغير الحقيقة التي هي عليها، ويشكل لون الثوب النيلي بالأعمال الأربعة الغموض والحلم كذلك.

وأوضحت د. مكي أن نهضة وتطور فنون التشكيل في الإمارات تتجلى من خلال أعمال وتجارب جديدة متطورة تحاكي الحداثة المعاصرة التي يمر بها الفن عموماً، وهذا يعطي غنى كبيراً للفنان وللمعارض التي تقام في الإمارات.

وفي لقاء مع الفنان المخرج والمصور محمود شمس الدين، قال: هذا عمل مشترك بيني وبين د. نجاة مكي وكانت فكرة العمل هاجساً لديَّ، وهي كيف يمكن أن نخرج بالعمل الفسفوري لنجاة مكي في مرحلة أخرى، وهذا العمل تشكل من ثلاث مراحل: الأولى عمل نجاة مكي نفسه، والثانية تبدو الفنانة داخل العمل كعنصر فيه، وفي الثالثة الصورة تضم العمل كاملاً. وأوضح أن الأعمال الفسفورية لا يمكن أن نراها إلا داخل غرفة مظلمة وتحت إضاءة خاصة كعمل متكامل، وإذا أردنا أن ننقلها إلى إضاءة طبيعية لا يمكن أن نشاهدها. وأضاف أن هذه الأعمال الفنية مثل السحر الإبداعي، وكيف يمكن نقل هذا «السحر» إلى الواقع، وهو عمل تركيبي أراد أن يقدم فيه الفنانة ضمن عملها. والعمل الأول يعبر عن الوعي والحلم، وهي واقفة أمام الستارة تنظر إلى نفسها بالحلم وكأنها تستنهضه أو تعاتبه أو تحلم معه، وهذا التفسير متروك للمشاهد.

وأضاف الفنان المصور مبيناً أنه اشتغل على الأداء والإيحاء، ومن ينظر للوحة يجد في وقفة الفنانة القوة، وحتى الثوب والثنيات فيه كلها مقصودة مما يوحي بالإقدام، وهي مقدمة على عمل منجز إبداعي، وهنا تصير فكرة العمل مستوحاة من العمل الكبير ذاته، وهو يحكي عن البعد الثالث، بأن نرى المشهد الذي يحمل السكينة قبل اتخاذ القرار في لحظة التردد. والعمل انتقل من حالة الصورة إلى العمل التشكيلي وليس بهيئته كصورة فوتوغرافية فقط تعبر ما بين الوعي والحلم.