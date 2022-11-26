«أيام قرطاج» تنطلق 3 ديسمبر

ساسي جبيل (تونس)

تشارك الإمارات في الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية التي ستقام بتونس من 3 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك بعمل متميز هو مسرحية «أشوفك»، من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج حسن رجب، وبطولة سعيد سالم، موسى البقيشي، إبراهيم أستادي، وأمل محمد، إضافة إلى مجموعة من المواهب الإماراتية المتميزة في عالم المسرح.

والمشاركة الإماراتية ستكون كما جرت العادة مميزة وتليق بقوة حضور الثقافة الإماراتية، وخاصة أن الحركة الثقافية في الدولة تلقى كل الدعم والمساندة، ما يعزز حضور المسرح الإماراتي على الساحتين المحلية والعربية.

وكشفت الهيئة المديرة لأيام قرطاج المسرحية بتونس، برئاسة إنصاف بن حفصية أول أمس الجمعة، 25 نوفمبر، عن برنامج الدورة 23 للمهرجان، معلنة في مؤتمر صحفي، عقدته بمدينة الثقافة، وسط العاصمة تونس، عن تسجيل مشاركة 82 عملاً مسرحياً من 23 بلداً، وحلول السنغال كضيف شرف، إلى جانب عودة المسرح السوداني وكذلك اللبناني للمشاركة بعد غياب عن الدورات الماضية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء معطيات حول الدورة أبرزت فيها أنها تتضمن ثمانية أقسام، منها عروض المسابقة الرسمية ومسرح العالم ومسرح الطفل ومسرح المدارس والهواية وعروض الشارع وغيرها، إلى جانب الندوات والورش التكوينية. وبخصوص قسم المسابقة الرسمية سيكون 12 عملاً ممثلاً في هذه الدورة، منها أعمال عربية وإفريقية.

وتتكون لجنة التحكيم من الممثلة التونسية ليلى طوبال (رئيسة)، والمخرجة اللبنانية لينا أبيض، والمسرحي يوسف الحمدان من البحرين، والناقد المسرحي «خوسي مينا آبرانتيس» من أنغولا، والكاتب العراقي فلاح شاكر والمسرحي التونسي (أعضاء).

وستكرم الدورة الحالية عدداً من رموز المسرح التونسي الذين فقدتهم الساحة الثقافية خلال السنة الجارية والسنة المنقضية وهم: هشام رستم، وتوفيق البحري، وصادق الماجري، ومنجي التونسي، وإسماعيل بوسلامة، وبشير خمومة، وعادل حباسي، وعادل مقديش، وسيتم أيضاً تكريم مجموعة من المسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة مثل سلوى محمد وعلاء الدين أيوب ومحمد اليانقي ومحمد العوني وفاطمة سعيدان (تونس)، وسهير المرشدي (مصر) وأيمن زيدان (سوريا) وقاسم بياتلي (العراق) وحبيب ديمبيلي (مالي) وغيرهم.

وبرمجت إدارة المهرجان عرضين لافتتاح هذه الدورة، هما «أنا الملك» للمخرج معز حمزة و«شوق» لحاتم دربال. وسيتم توزيع عرضي الافتتاح على مسرح الجهات بمدينة الثقافة وقاعة «الريو» بالعاصمة تونس.

أما الندوات الدولية لأيام قرطاج المسرحية، فستهتم هذه السنة بـ«آفاق إنتاج وترويج المسرح العربي والإفريقي»، إلى جانب ندوة بعنوان «موليير في مرآة المسرح العربي والإفريقي».