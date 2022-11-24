«الشيخ زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرع «الترجمة» في دورتها الـ17

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها السابعة عشرة لعام 2022/2023 في فرع «الترجمة». وبلغت أعداد المشاركات في فرع «الترجمة» لهذا العام 230 مشاركة، بنسبة نمو بلغت 55 % مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته، والتي بلغت 148مشاركة في العام الماضي. وشملت القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية. وتضمنت القائمة الطويلة 11 عنواناً، من 6 دول هي تونس، والمغرب، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا.

وتضمنت القائمة الطويلة 6 أعمال باللغة الإنجليزية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: «عصر العلم: ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين»، للكاتب جيرارد بيل، ترجمة حسين ثابت من مصر، الصادر عن المركز القومي للترجمة في عام 2021. «السرقة من المسلمين (السّاراسن): كيف شكلت العمارة الإسلامية أوروبا»، للكاتبة ديانا دارك، ترجمة د. عامر شيخوني، من سوريا/الولايات المتحدة الأميركية، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2022. «الليبرالية السياسية»، للكاتب جون رولز، ترجمة نوفل الحاج لطيف من تونس، الصادر عن جداول للنشر والترجمة والتوزيع عام 2022. «دور العالم العربي الإسلامي في نهضة الغرب: الآثار المحتملة في العلاقات التثاقفية المعاصرة»، للكاتب نايف بن رزق الروضان، ترجمة د. منيرة بنت عبد الله الماضي من المملكة العربية السعودية، والصادر عن مكتبة الملك عبد العزيز العامة عام 2022.

«العبارة والمعنى: دراسات في نظرية الأعمال اللغويّة»، للكاتب جون ر. سورل، ترجمة شكري السعدي من تونس، والصادر عن وزارة الشؤون الثقافية - معهد تونس للترجمة عام 2021. «موجز التاريخ الطبيعي للحضارة: لماذا التوازن بين التعاون والمنافسة حتمي للبشرية»، للكاتب مارك برتنس، ترجمة سحر توفيق من مصر، الصادر عن مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات عام 2022.

وشملت القائمة الطويلة لفرع الترجمة أيضاً 5 أعمال باللغة الفرنسية المترجمة إلى اللغة العربية، هي: «شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين»، للكاتب ميشيل فوكو، ترجمة الزواوي بغورة من الجزائر، والصدار عن دار مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث في عام 2021. «الثقافة بالجمع: سياسات ثقافية جديدة»، للكاتب ميشال دو سارتو، ترجمة محمد شوقي الزين، من الجزائر، الصادر عن دار ابن نديم للنشر والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون عام 2022. «كتاب سيبويه: طرق الرواية وتقاليد النقل»، للكاتب جونفييف أومبير، ترجمة مراد تدغوت من المغرب، والصادر عن معهد المخطوطات العربية عام 2021. «الإمبراطوريّة الخَطابيّة: صناعة الخطابة والحجاج»، للكاتب شاييم بيرلمان، ترجمة د.الحسين بنوهاشم من المغرب، والصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة عام 2022. «سُرَّاق الكلمات: بحث في الانتحال وعلم التحليل النفساني والفكر»، للكاتب ميشيال شنايدر، ترجمة عبد العزيز شبيل من تونس، الصادر عن دار زينب للنّشر عام 2022.

الجدير بالذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة تمنح للإنجازاتِ النوعية والمتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، كما تدعم حركة الترجمة من خلال تكريم المؤلفين الذين ينتجون أعمالاً أدبية حول الثقافة والحضارة العربية باللغات المختلفة.