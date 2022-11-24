«أبوظبي للغة العربية» يُعرّف بمشاريعه في «الكويت للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

يسلط مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي الضوء على مبادراته وفعالياته الثقافية وأحدث إصداراته ومشاريعه في مجالات النشر، الترجمة، والرقمنة، وذلك خلال مشاركته في «معرض الكويت الدولي للكتاب 2022»، الذي ينظمه «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» بدولة الكويت حتى يوم 26 نوفمبر الجاري. ويهدف المركز من خلال مشاركته إلى ترسيخ جسور التواصل مع الروّاد والمعنيين بصناعة النشر والكتاب والمعارض المتخصّصة، حيث ينظم برنامجاً حافلاً من الندوات وفعّاليات إطلاق الكتب وورش العمل واللقاءات، ويقدم في جناحه أكثر من 300 كتاب من إصداراته، منها ما يزيد على 150 عنواناً جديداً. ويستضيف المركز كذلك لقاءات للتعريف بالاستراتيجية الجديدة لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023»، واستقطاب المزيد مع دور النشر الكويتية للمشاركة فيه.

وللتعريف بآخر إصداراته يسلّط المركز الضوء على إصدارات مشروع «كلمة»، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده إمارة أبوظبي والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي الإقليمي والدولي.

كما يوفر المعرض نافذة لتعزيز الوعي بالجوائز الأدبية المرموقة التي ينظمها المركز، ومن ضمنها «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، وهي واحدة من أرفع الجوائز الأدبية في المنطقة والعالم التي تحتفي بمنجزات المبدعين وتثمّنها، و«جائزة كنز الجيل»، التي تُكرم الأعمال الشعرية النبطية، والدراسات الفلكلورية، والبحوث، حيث تُمنح للدارسين والمبدعين الذين قدّموا أعمالاً تتناول الموروث المتصل بالشعر النبطي وقيمه الأصيلة.