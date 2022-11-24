إبداعات فنية شابة في معرض مكتبة منتزه خليفة

المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة يطلق الع نان للإبداعات الفنية الشابة
24 نوفمبر 2022 17:27
أطلقت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الموسم الثاني من المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة، والذي يُقام خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 22 ديسمبر بمشاركة مواهب فنية شابة عربية وإماراتية، والتي ستقدم أعمالها الإبداعية الفنية في مجالات الرسم والنحت والتصميم والحرف اليدوية وغيرها. ويُعد «المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة» بمثابة منصة مثالية تتيح للجمهور التواصل مع الفنانين من خلال برنامجه الحافل، سعياً إلى تعزيز معرفتهم ومهاراتهم الإبداعية والتحليلية وتوسيع مخيلتهم وابتكاراتهم من خلال الفن. وعلى مدار أربعة أسابيع، سيشارك في الموسم الثاني من «المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة» 28 فناناً وفنانة بحيث يتم عرض أعمال ثمانية فنانين كل أسبوع، على أن تتغير المجموعة بشكل أسبوعي بما يوفر لزوار المعرض تنوعاً في الأعمال الفنية المعروضة، وبما يناسب جميع الأذواق. وإلى جانب تقديم المعروضات الفنية، سيشهد المعرض تنظيم مجموعة واسعة ومتنوعة من ورش العمل والفعاليات الفنية والجلسات القرائية، التي تناسب مختلف الفئات العمرية، وتمنح ضيوف المعرض تجربة ثقافية ثرية.
استراتيجية «مكتبة» قالت شيخة محمد المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لاقى الموسم الأول من المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة مشاركة واسعة من الفنانين الشباب من المتابعين وهو ما شجعنا على تطوير التجربة وتعزيزها في الدورة الثانية من المعرض. إن تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تحتضن إبداعات الشباب وتقدمها للجمهور يمثل جزءاً من استراتيجية «مكتبة» الرامية إلى توفير بيئة حاضنة ومحفزة للإبداع تعزز المشهد الثقافي والفني في الإمارة وترسخ مكانة أبوظبي مركزاً للفنون والآداب والثقافة على مستوى المنطقة.» من جهتها، قالت فاطمة عبد الرحمن التميمي، رئيس قسم المكتبات - الفروع، إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حرصنا في «مكتبة» على أن يتيح المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواهب لتقديم أعمالها خلال المعرض، وذلك من خلال نظام المعرض القائم على المداورة بين الأعمال والإبداعات الفنية المعروضة، الأمر الذي سيوفر كذلك للزوار الفرصة لمشاهدة عدد أكبر من المعروضات الفنية، وهو ما سيخدم بدوره رسالة المعرض الرامية إلى مد جسور التواصل بين الفنانين الشباب والجمهور. وسنواصل في «مكتبة» العمل على إطلاق مبادرات وبرامج ومعارض فنية وثقافية متنوعة تؤكد حيوية المشهد الثقافي في الإمارة، وتعزز ريادتها للنهضة الثقافية في الدولة وعلى مستوى المنطقة.»
فنون متعددة
سيقدم المعرض إبداعاتٍ للفنانين المشاركين تغطي مجموعة متنوعة من المجالات الفنية منها الرسم بأشكاله المتعددة، الرسم التجريدي والسوريالي وفن الجرافيتي وفن البورتريه والرسم الرقمي والرسم بالفحم ورسم شخصيات الإنمي، وكذلك التصوير الفوتوغرافي الإبداعي، وفنون التصميم والديكور، والمشغولات اليدوية الإبداعية مثل حياكة السجاد وصناعة مجسمات الشمع والخياطة والتطريز وفن الكانفاس وغيرها الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة. يشار إلى أن المعرض الفني في مكتبة منتزه خليفة يستقبل زواره يومياً من الاثنين لغاية الخميس من كل أسبوع، من الساعة 4 عصراً وحتى 8 مساءً.