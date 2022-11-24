فتح باب التسجيل في برنامج سفراء متاحف الشارقة

انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بأن المتاحف وجدت لتكون «مدرسة لأبنائنا والأجيال القادمة»، أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة بالدورة الـ 14 من برنامجها السنوي «سفراء متاحف الشارقة»، خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2022، وبطاقة استيعابية لا تتجاوز 20 مشاركاً. يسعى البرنامج، الذي ينفذ بشكل ممتع وغير تقليدي، إلى رفع الإيجابية لدى الطلبة، واطلاعهم خلال مرحلة مفصلية من حياتهم الأكاديمية بمجالات العمل المختلفة، وتعريفهم بأهمية مهنة الإرشاد والعمل المتحفي بشكل عام، والتي يندر أن يطلعوا عليها، حيث يقدم البرنامج الذي تنفذه الهيئة مجاناً، جرعة مكثفة من المعلومات حول هذا المجال ما يتيح «للمستهدفين من الطلبة» فرصة اكتساب المعلومات والمؤهلات، والاطلاع على أهمية الإرشاد المتحفي، والتعرف على ميزاته المتعددة ما يمكن أن يشجعهم على الانخراط فيه مستقبلاً. وسيكون الطلبة على موعد مع المتعة ومعرفة أسرار مهنة الإرشاد بشكل مشوق، والتعرف إلى تاريخ المقتنيات، مع انطلاقة البرنامج الذي يستهدف الطلبة من سن 13-17 عاماً في الـ 19 من ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة أربعة أيام في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار من الساعة الـ 9:00 صباحاً وحتى الـ 1:00ظهراً.
تنمية المهارات
يهدف «سفراء متاحف الشارقة» أحد أهم البرامج المدرجة ضمن أنشطة الهيئة السنوية، إلى تنمية مهارات المشاركين، وبناء قدراتهم الإرشادية والحوارية، وتهيئتهم للانخراط في دراسة المقتنيات، والإلمام بتاريخ القطع والمعروضات التي تزخر بها متاحف الشارقة، وذلك ليكونوا مؤهلين في نهاية البرنامج لإعطاء صورة كاملة عن إرث المنطقة وعاداتها وتقاليدها. وحددت الهيئة شروطاً للانضمام للبرنامج أبرزها أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأم للمشارك، بجانب تمكنه من اللغة الإنجليزية، وأن يكون قادراً على التواصل والاتصال، وأن يتحلى بروح العمل الجماعي بُغية الاستفادة بشكل كُلي من فعاليات البرنامج. تنطلق فعاليات اليوم الأول بنشاط تعريفي ومقدمة عن هيئة الشارقة للمتاحف، تليها نبذة عن البرنامج وعن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وأهمية السياحة، فضلاً عن التعريف بمفهوم المتحف ودوره وعن تاريخ التعليم فيه، بينما يعرف اليوم الثاني المشاركين بماهية المرشد السياحي وبالفئات التي يتعامل معها، وبالمهارات التي يجب أن يكتسبها ليتمكن من إدارة الجولات بكفاءة. وتتضمن فعاليات اليوم الثالث شرحاً تفصيلياً عن مفهوم وخطوات التعليم بالمقتنيات والتي تصنف إلى ثلاث: الوصف، التصنيف والتفسير، في حين يقدم اليوم الرابع والأخير من البرنامج فكرةً عن اختلاف فئات وسلوكيات الزوار، وأنماط التعليم السبعة التي تهدف إلى تقديم جولاتٍ إرشادية فاعلة تراعي الاختلاف والتمايز بين صفوف زوار المتاحف.