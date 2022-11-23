انطلاق «الخرطوم للشعر العربي» ديسمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 1 – 3 ديسمبر المقبل، الدورة السادسة من مهرجان الخرطوم للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة على مدى 3 أيام، بمشاركة أكثر من 24 شاعراً وشاعرة من السودان ودول عربية عدة. ويأتي المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام بالشعر العربي بوصفه «ديوان العرب».

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن المهرجان يأتي تتويجاً لإنجازات بيت الشعر في الخرطوم خلال الأعوام السابقة التي حفلت بفعاليات ثقافية مميزة شاركت فيها مواهب شابة من مختلف مناطق السودان، حيث كان البيت يمثّل جانباً ثقافياً وأدبياً مهماً في البلاد، مشيراً إلى أن المهرجان سيعكس المشهد الثقافي السوداني المميز.

وأضاف العويس أن مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي التي يرعاها صاحب السمو حاكم الشارقة، إنما تبث مساحة واسعة من الإبداع، مبيناً أن بيت شعر الخرطوم، رفد الساحة الثقافية والمكتبة العربية بنتاج أدبي زاخر، قدّمها أدباء على مدى أعوام.

وستقام فعاليات اليوم الأول في قاعة التعليم العالي، بافتتاح معرض كتاب بمشاركة 10 دور نشر، ومعرض آخر بعنوان «التصوير الفوتوغرافي»، ويتواصل المعرضان طوال أيام المهرجان، يلي ذلك لوحة شعرية وموسيقية، ثم كلمة رسمية لكل من بيت الشعر، ودائرة الثقافة بالشارقة.

بعدها تقام جلسة شعرية يشارك فيها: عالم عباس محمد نور (السودان)، حيدر العبدالله (السعودية)، سمية اليعقوبي (تونس)، أحمد اليمني (السودان)، محمد المتيم (مصر)، محمد الحبيب (السودان)، وشريهان الطيب (السودان).