«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «الكويت الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تعزيزاً لحضورها المحلي والدولي وسعياً منها لخدمة أعضائها من خلال إيصال إصداراتهم إلى مساحة أوسع من القراء، تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض الكويت الدولي للكتاب بدولة الكويت، وتنقل الجمعية إلى جمهور الكتاب عبر الجناح الخاص الذي تشارك به في الدورة الـ 45 من معرض الكويت الدولي للكتاب في الفترة من 16 حتى 26 نوفمبر الجاري، 2140 كتاباً، بإجمالي 225 عنواناً، تمثل أحدث إصدارات 30 دار نشر إماراتية. فيما اختتمت الجمعية في 20 نوفمبر مهرجان العين للكتاب، بمدينة العين في دولة الإمارات، بعرض 134 عنواناً بإجمالي 1254 كتاباً من أحدث إصدارات 19 دار نشر إماراتية في جناحها.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «عام 2022 الجاري حافل بمشاركات جمعية الناشرين الإماراتيين في العديد من المعارض الدولية للكتاب المحلية والإقليمية والدولية، وتمكنت الجمعية خلال كافة المشاركات من تقديم صورة مشرفة عن صناعة النشر في الدولة، ونقلت ملامح من المشهد الثقافي الإماراتي عبر أحدث الإصدارات والمؤلفات التي تمثل نماذج من إبداعات المؤلف والناشر الإماراتي، وتعكس توجهنا الراسخ نحو الاستثمار في المعرفة وتوسيع رقعة القراءة».

وأضاف: «بمشاركة الجمعية في كل من معرض الكويت الدولي للكتاب ومهرجان العين للكتاب، تعزز من جهودها المستمرة في إيصال إصدارات الناشرين الأعضاء إلى القراء في كل مكان، وتواصل تمكين الأعضاء من المشاركة في مختلف المعارض عبر منصة الجمعية، وسنشهد خلال المرحلة القادمة توسيع نطاق تسويق الكتاب الإماراتي على مدار العام عبر التسويق الإلكتروني إلى جانب استمرار المشاركات في المعارض».

ويضم جناح الجمعية في معرض الكويت الدولي للكتاب إصدارات كل من نور للنشر، لؤلؤ للنشر والتوزيع، التفرد خدمات التصميم ونشر المطبوعات، دار السيف للنشر، صديقات للنشر وتوزيع الكتب، بيبليوسميا للنشر والتوزيع، مدار للنشر والتوزيع، شركة دار الرمسة لخدمات نشر الكتب والمطبوعات، مؤسسة ابن العربي للبحوث والنشر، ذا دريم ورك كولكتيف، بوابة الكتاب لنشر وتوزيع الكتب، دار الأندلس للنشر والتوزيع، دار هماليل للطباعة والنشر، الظبي للنشر والتوزيع، بابيلون بوك لاند، حروف للنشر والتوزيع، قصص كيوي، دار المحيط للنشر، منشورات بيت الكُتّاب، سعاد صليبي، دار سيف الجابري للطباعة والنشر والتوزيع، مكارم، التخيل للنشر والتوزيع، الأدباء، بريق، ندوة الثقافة والعلوم، دار البيان العربي، الفلك للترجمة والنشر، سيدة الحكايات، أوهيبوك للنشر.