«أمير الشعراء» ينهي مرحلة الاختبارات واجتماع لاختيار قائمة البث المباشر

أبوظبي (وام)

أنهت لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» اختبارات ومقابلات الشعراء الـ40 الذين تأهلوا من مرحلة المقابلات الفردية، والتي أقيمت على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي. واجتمعت إدارة برنامج أمير الشعراء مجدداً لاختيار قائمة العشرين شاعراً الذين سيشاركون في حلقات البث المباشر للبرنامج، بحضور سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر بأبوظبي، وأعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة أماني فؤاد أستاذة النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والدكتور محمد حجو أستاذ السيميائيات وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس بالرباط، والأديب رعد بندر عضو اللجنة الاستشارية، والإعلامي عارف عمر معد البرنامج، وعبدالله المصعبي المدير الإداري للبرنامج.

ويتم اختيار قائمة الـ 20 شاعراً وفق معايير دقيقة تعتمد على السلامة اللغوية، ودقة ضروب الأخيلة والتصوير في القصيدة، وعلاقة الشاعر بالإرث الحضاري وعناصر التراث والقيم المعاصرة، وقوة حضور وإلقاء الشاعر.

وعقب انتهاء الاختبارات، غادر الشعراء الـ 40 الذين يمثلون عدداً من البلدان العربية وغير العربية، مسرح شاطئ الراحة عائدين إلى أوطانهم، إذ ينتظرون إعلان لجنة التحكيم القائمة النهائية للمشاركين في المنافسات المباشرة للحصول على لقب أمير الشعراء وبردة الشعر وخاتم الإمارة للموسم العاشر من برنامج أمير الشعراء.