«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في «مهرجان العين للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتهما في فعاليات «مهرجان العين للكتاب 2022».

وشارك في المهرجان أعضاء كلنا شرطة وعناصر قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين، إلى جانب دور الدوريات الأمنية والمرورية في تأمين المهرجان وتنظيم حركة السير والمرور.

واطلع زوار المهرجان على خدمات شرطة أبوظبي ودورها في تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، كما شاركت إدارة مرور العين التابعة لمديرية المرور بتعريف الأسر والأطفال بأهداف دورية الطفل في تعزيز الوعي المروري لدى الأطفال، والالتزام بالقوانين وتقديم النصائح والإرشادات لهم بأسلوب مبسط وعملي إلى جانب توزيع الكتيبات التوعوية.

وشارك مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في المهرجان بجلسة حوارية حول دور المكتب قدمتها الرائد شيخة عبيد الزعابي مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية.

ونفذت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مبادرة لتعريف الزوار بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.