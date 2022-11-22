«مركز الفنون» يطلق النسخة الثامنة من فعالية «حكاية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق النسخة الثامنة من فعالية حكاية بمناسبة عيد الاتحاد الحادي والخمسين لدولة الإمارات، وفي إطار الفعاليات التي تقيمها أبوظبي احتفاءً باختيارها مدينة الموسيقى من قبل منظمة اليونسكو. وتُقام الفعالية المميزة في الساحة الشرقية للجامعة يوم 28 نوفمبر الساعة 7:30 مساءً، حيث تجمع نخبةً من الشعراء وفناني الإلقاء والكلمة المنطوقة والموسيقيين ورواة القصص من مختلف الثقافات للاحتفاء بالتنوع الثقافي الفريد الذي تحتضنه دولة الإمارات.

ويستند موضوع الفعالية هذا العام إلى عنوانها، حكاية، حيث تدعو الفنانين إلى مشاركة قصصهم حول الانتماء والعائلة والتراث والأمة من خلال الشعر والغناء وفن الإلقاء، مع استكشاف المعاني العميقة التي تحملها هذه المواضيع وارتباطها الفريد بكل إنسان.

وتمثل حكاية إحدى أهم الفعاليات التي ينظمها مركز الفنون للاحتفاء بالمبدعين من دولة الإمارات والمنطقة، بدءاً من الفنانين والمؤلفين الحائزين على جوائز وصولاً إلى الطلاب الموهوبين والناشئين وغيرهم، فضلاً عن تسليطها الضوء على النسيج الثقافي المتنوع لدولة الإمارات والمجتمعات العديدة التي تعدها وطناً لها. وجاء اختيار قائمة الفنانين المشاركين بعد تقييم فني جرى بإشراف أبرز الأسماء في مجالات الثقافة والشعر والفنون والكتابة في دولة الإمارات، شملت فرح شما، وأسامة معتصم، ومريم خليفة الشحي، ودوريان بول روجرز، وبيل براغين.

وتتضمن الفعالية مجموعةً متنوعة من العروض المباشرة للفنانين المشاركين في حكاية.

وتعليقاً على الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «يسرنا إقامة فعالية حكاية المميزة في مركز الفنون لتوسيع آفاقنا وإثراء معارفنا الثقافية وترسيخ علاقاتنا مع مختلف الفنانين. وأضاف: وتجمع فعالية حكاية المواطنين الإماراتيين والمقيمين من مختلف الثقافات للاحتفال بعيد الاتحاد للإمارات، الدولة التي يعتبرونها جميعاً وطناً لهم».