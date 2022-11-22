جماهير المونديال تعيش الحدث في الإمارات



رضا سليم (دبي)

ارتدت جميع مدن الدولة حُلة نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر من خلال مناطق المشجعين التي انتشرت في كل مكان لمشاهدة المباريات، حيث تعيش الجماهير أجواء المونديال بعدما تم اختيار دبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة فعاليات «مهرجان الفيفا للمشجعين» من بين 6 مدن في العالم، وسط أجواء مبتكرة مصحوبة بالعروض الترفيهية الحيّة والفعاليات والأنشطة المتنوّعة بالهواء الطلق.

ويشكّل مهرجان المشجعين الرسمي «بود إكس فيفا» في واجهة «دبي هاربور» البحرية واحداً من ست فعاليات ينظمها الفيفا حول العالم في مُدن مثل لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول، وصمتت منطقة المشجعين، لاستقبال نحو 10 آلاف مشجع يومياً في «دبي هاربور» أمام الشاشات الضخمة بمساحة 330 متراً مربعاً، والمزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة لتجربة مشاهدة تحاكي حضور المباريات في الملعب، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والموسيقية، ومجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، وغيرها من الأنشطة.

وتتصدر إكسبو دبي المشهد من خلال مدينة المشجعين للترحيب بعشاق المستديرة، وعيش تجربة لم يسبق لها مثيل على شاشات عرض عملاقة وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 درهماً، وهي مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، كما تتوفر تذاكر كبار الشخصيات وباقة الضيافة.

وتستقبل حديقة اليوبيل داخل إكسبو المشجعين، حيث يتم عرض المباريات على شاشات ضخمة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب طاولة كرة القدم والهوكي الهوائي، ومحطات الواقع الافتراضي، وتلوين الوجه بألوان عَلم الفريق المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية، وتستوعب حديقة اليوبيل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع.

وينتقل الجمهور إلى ساحة الوصل داخل إكسبو دبي بداية من دور الستة عشر للمونديال، حيث تستقبل ساحة الوصل المشجعين للاستمتاع بتجربة عرض خاصة، ومتابعة الأناشيد الوطنية لبلدان الفرق ورفع الأعلام، فضلاً عن الحفلات الموسيقية والضيافة المتميزة والترفيه قبل وبعد المباراة، تصل القدرة الاستيعابية لساحة الوصل إلى 2500 مشجع، وستبث أربع شاشات عرض كبيرة الحجم في قبة الوصل المباريات على الهواء مباشرة، معززة بعروض خاصة على قبة الوصل.

ويخصص عدد كبير من الفنادق داخل دبي منطقة واسعة للمشجعين وأيضاً في منطقة «ذا سكوير في آي أس دي»، التي تتسع لـ 5 آلاف متفرج في الهواء الطلق في «مدينة دبي الرياضية»، ومنطقة المشجعين في «مك جيتيجانس» بمدرج مدينة دبي للإعلام، وقامت «برس بلاي» منصة الوسائط المتعددة، بتحويل «ملعب بريسشن» التابع لمركز «ابن بطوطة» التجاري إلى منطقة ضخمة للمشجعين تستوعب ما يصل إلى 3500 ضيف، وهو ما ينطلق على منطقة المشجعين في جميرا أبراج الإمارات أرينا، والذي يمثل موقعاً مثالياً لمشاهدة البطولة بفضل الشاشة العملاقة، مع إطلالة استثنائية على متحف المستقبل.

وافتتحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، منطقة المشجعين في جزيرة ياس، مع برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، في ياس لينكس أبوظبي، وتبلغ مساحتها 10000 متر مربع، بـ 2000 مشجع يومياً، وتنقسم إلى منطقة المشاهدة الرئيسية، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة المأكولات والمشروبات، وصالة كبار الشخصيات.

وتنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة خاصة بجمهور كرة القدم، تحت مظلة «منصة عجمان للمشجعين»، في مركز الإمارات للضيافة، حيث يتم بث المباريات على شاشات عملاقة إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والألعاب الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المتنوعة، والتي تقدم أشهى المأكولات لمرتادي المنصة.