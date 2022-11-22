الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جماهير المونديال تعيش الحدث في الإمارات

جماهير المونديال تعيش الحدث في الإمارات
22 نوفمبر 2022 12:07


رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة

ارتدت جميع مدن الدولة حُلة نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر من خلال مناطق المشجعين التي انتشرت في كل مكان لمشاهدة المباريات، حيث تعيش الجماهير أجواء المونديال بعدما تم اختيار دبي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لاستضافة فعاليات «مهرجان الفيفا للمشجعين» من بين 6 مدن في العالم، وسط أجواء مبتكرة مصحوبة بالعروض الترفيهية الحيّة والفعاليات والأنشطة المتنوّعة بالهواء الطلق.
ويشكّل مهرجان المشجعين الرسمي «بود إكس فيفا» في واجهة «دبي هاربور» البحرية واحداً من ست فعاليات ينظمها الفيفا حول العالم في مُدن مثل لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول، وصمتت منطقة المشجعين، لاستقبال نحو 10 آلاف مشجع يومياً في «دبي هاربور» أمام الشاشات الضخمة بمساحة 330 متراً مربعاً، والمزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة لتجربة مشاهدة تحاكي حضور المباريات في الملعب، والاستمتاع بالعروض الترفيهية والموسيقية، ومجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، وغيرها من الأنشطة.
وتتصدر إكسبو دبي المشهد من خلال مدينة المشجعين للترحيب بعشاق المستديرة، وعيش تجربة لم يسبق لها مثيل على شاشات عرض عملاقة وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 درهماً، وهي مجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، كما تتوفر تذاكر كبار الشخصيات وباقة الضيافة.
وتستقبل حديقة اليوبيل داخل إكسبو المشجعين، حيث يتم عرض المباريات على شاشات ضخمة، كما يمكن للزوار الاستمتاع بألعاب طاولة كرة القدم والهوكي الهوائي، ومحطات الواقع الافتراضي، وتلوين الوجه بألوان عَلم الفريق المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية، وتستوعب حديقة اليوبيل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع.
وينتقل الجمهور إلى ساحة الوصل داخل إكسبو دبي بداية من دور الستة عشر للمونديال، حيث تستقبل ساحة الوصل المشجعين للاستمتاع بتجربة عرض خاصة، ومتابعة الأناشيد الوطنية لبلدان الفرق ورفع الأعلام، فضلاً عن الحفلات الموسيقية والضيافة المتميزة والترفيه قبل وبعد المباراة، تصل القدرة الاستيعابية لساحة الوصل إلى 2500 مشجع، وستبث أربع شاشات عرض كبيرة الحجم في قبة الوصل المباريات على الهواء مباشرة، معززة بعروض خاصة على قبة الوصل.
ويخصص عدد كبير من الفنادق داخل دبي منطقة واسعة للمشجعين وأيضاً في منطقة «ذا سكوير في آي أس دي»، التي تتسع لـ 5 آلاف متفرج في الهواء الطلق في «مدينة دبي الرياضية»، ومنطقة المشجعين في «مك جيتيجانس» بمدرج مدينة دبي للإعلام، وقامت «برس بلاي» منصة الوسائط المتعددة، بتحويل «ملعب بريسشن» التابع لمركز «ابن بطوطة» التجاري إلى منطقة ضخمة للمشجعين تستوعب ما يصل إلى 3500 ضيف، وهو ما ينطلق على منطقة المشجعين في جميرا أبراج الإمارات أرينا، والذي يمثل موقعاً مثالياً لمشاهدة البطولة بفضل الشاشة العملاقة، مع إطلالة استثنائية على متحف المستقبل.
وافتتحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، منطقة المشجعين في جزيرة ياس، مع برنامج متنوع من التجارب الترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، في ياس لينكس أبوظبي، وتبلغ مساحتها 10000 متر مربع، بـ 2000 مشجع يومياً، وتنقسم إلى منطقة المشاهدة الرئيسية، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة المأكولات والمشروبات، وصالة كبار الشخصيات.
وتنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان مبادرة خاصة بجمهور كرة القدم، تحت مظلة «منصة عجمان للمشجعين»، في مركز الإمارات للضيافة، حيث يتم بث المباريات على شاشات عملاقة إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والألعاب الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم المتنوعة، والتي تقدم أشهى المأكولات لمرتادي المنصة.

كأس العالم 2022
مونديال 2022
الاتحاد الدولي لكرة القدم
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
ياس لينكس
اكسبو 2020
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©