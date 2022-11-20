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ثقافة

ناشرون: «العين للكتاب» يبرز تميز النشر الإماراتي عالمياً

ناشرون: «العين للكتاب» يبرز تميز النشر الإماراتي عالمياً
20 نوفمبر 2022 23:58

سعد عبد الراضي (العين)
يحظى الكتاب الإماراتي اليوم بدعم كبير حتى أصبحت العناوين الإماراتية تتصدر الأرفف والواجهات في السوق المحلية، رغم ما تعانيه صناعة الكتابة والتأليف من تحديات عصر السرعة واستقاء المعلومة الجاهزة من شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي حديثهم لـ«الاتحاد»، وضع أصحاب دور نشر من المشاركين في مهرجان العين للكتاب، تصوراتهم عن إمكانية منافسة الكتاب المحلي عالمياً، في ظل التطورات الجارية في قطاع النشر، داعين إلى دراسة الواقع المتغير ومعرفة التوجهات المستقبلية التي ترفع أسهم منافستهم لدى القراء خارجياً.
وقال الكاتب عبدالله خليفة الريس، مؤلف كتاب «الفلسفة التربوية»، إن الترجمة الاحترافية تمثل الخطوة الأولى التي على المؤلف أن يضعها في حسبانه عندما يفكر بالتوجه خارجاً، وذلك على الرغم من أن لغتنا تُدرّس في كثير من الدول، ولا سيما الإسلامية منها في آسيا وأفريقيا، إلا أنهم يستسهلون القراءة بلغات بلادهم.
وأضاف «صحيح أن العرب باتوا منتشرين في مختلف البقاع، خصوصاً مع موجات الهجرة إلى أوروبا والأميركيتين، لكن أكثرهم يفضلون القراءة بالإنجليزية أو بلغة البلد الذي وضعوا فيه رحالهم، لتحسين مهاراتهم»، مشيراً إلى أن التنوع الثقافي الغني في دولة الإمارات هو أحد المقومات الأساسية لتقديم منتج يجسد هذه الثقافات ويعكس هذا التنوع الحضاري للوصول بالمؤلف الإماراتي إلى العالمية، ويمكن في هذا السياق الاستفادة من العدد الكبير للمقيمين في الدولة ليكونوا سفراء حضاريين في بلادهم. وأشار إلى أهمية إيجاد دار النشر المناسبة، التي تعد من أهم الآليات التي تمكّن العنوان من المنافسة ضمن منظومة النشر العالمية.


ثق بمنتجك

يؤكد فواز المطيري، صاحب دار قهوة لخدمات نشر الكتب، أن استمرارية التواجد خارجياً في المعارض عامل رئيس لتحقيق النجاح، والخطأ الذي تقع فيه دور النشر هو الاكتفاء بمشاركات قليلة أو متباعدة، يندثر أثرها بعد مدة بسيطة، موجهاً رسالة إلى الدور المحلية يقول فيها: «ثق بمنتجك، وداوم حتى تبلغ المنشود، وابدأ عربياً حتى تنتهي إلى العالمية».
وتابع: تحوّل العالم إلى قرية صغيرة يمكن اعتباره سيفاً ذا حدين، إذ لم يعد دور قطاع النشر مقتصراً على مناطق جغرافية بحدود واضحة، وعلى الكتاب أن يتمتع بالمسحة «العالمية» التي يمكنها نقل صورة المجتمع ورسالته إلى الجمهور ما وراء البحار.
ومن مكتبة كلمات، ذكر عامر متولي، أن مقومات المنافسة تتضمن الترجمة لغير العرب، وتقوية لغة الضاد خارجياً للناطقين بها، والأهم من هذا وذاك هو نوعية المحتوى، لافتاً إلى أن الأكثر طلباً من بين الألوان الأدبية هي الروايات الخيالية، تليها كتب تطوير الذات، ثم ريادة الأعمال والاستثمار نظراً لإقبال الناس المتزايد على فتح الشركات التجارية الخاصة وتجنب الوظائف ذات الراتب المحدد.
بدوره، ذكر محمد الجبه جي، من مكتبتي فرع الإمارات، أن عامل جودة وتميز المحتوى لا يقل بأي صورة عن الشكل الجميل والإبداع في التصميم، ولا ينبغي إغفال التسويق والمشاركة الدائمة في المعارض الخارجية، واعتماد مراكز أو نقاط بيع خارجية، مع توفير نسخ إلكترونية من العناوين والانضمام إلى منصات، مثل أمازون وجرير محلياً، وتوفير خدمات الشحن والتوصيل إلى الخارج. ولخص الخطوات السابقة للانتشار خارجياً بالقول: لا بد من تحديد السوق المستهدفة، والتعامل مع موزعي جملة ودور نشر عريقة، وتحديد السعر المناسب، وبشكل عام فإن تسويق سلسلة أفضل من الاكتفاء بكتاب واحد.

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