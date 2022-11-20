«أبوظبي للغة العربية» يُعلن نتائج منح «أضواء على حقوق النشر»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن نتائج مِنَح «أضواء على حقوق النشر»، البرنامج الذي أطلقه المركز بهدف دعم جهود ترجمة المحتوى من وإلى اللغة العربية، وتحويل الكتاب الورقي إلى رقمي وصوتي، من خلال تقديم منح مالية للناشرين من الدول العربية والدول الغربية في هذا الإطار، حيث تم فتح باب التقدم للمنح أمام الناشرين مايو الماضي على هامش «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022».

واستلم المركز أكثر من 2000 طلب للاستفادة من المنح، مقابل 1037 طلباً استقبلها المركز خلال العام الماضي، وتقديم الدعم لـ135 طلباً هذا العام حتى الآن، فيما بلغ عدد دور النشر المستفيدة 71 داراً من 16 دولة حول العالم.

وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن التفاعل الكبير للناشرين من مختلف دول العالم مع برنامج «أضواء على حقوق النشر» يواكب الأهداف الاستراتيجية للمركز الرامية إلى تكثيف الجهود لدعم المواهب العربية في مجالات الكتابة والترجمة وصناعة المحتوى المرئي والمسموع، ما يُسهم في النهوض باللغة العربية وتعزيز الاهتمام بتعلّمها بين الناطقين وغير الناطقين بها، وقيادة جهود تطوير اللغة ودعم الإبداع والترجمة والنشر. كما يُكرّس مبدأ احترام حقوق الملكية الفكرية في المنطقة، ويُعزّز المحتوى العربي الرقمي على الشبكة الإلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات العصر وتطوّر صناعة الكتاب والنشر.

وساهم البرنامج منذ إطلاقه في عام 2009 في تعزيز التبادل والتعاون بين المركز والناشرين العرب والعالميين، إذ نشر أكثر من 900 كتاب في عدد من الفئات، بما في ذلك كتب الأطفال والعلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وغيرها، عبر أكثر من 120 ناشراً، ما أغنى المكتبة العربية بكتب مترجمة عن عدة لغات عالمية.

ويدعم برنامج مِنَح «أضواء على حقوق النشر» أهداف المركز بتوفير المراجع والكُتب للنشاط الفكري والإنتاج الأدبي والعلمي في كافة فروع المعرفة الإنسانية باللغة العربية وغيرها. كما يُرسّخ تشجيع تبادل حقوق الملكية الفكرية بين دور النشر العربية والغربية للترجمة من اللغة العربية وإليها. كما يُرسّخ تشجيع تبادل حقوق الملكية الفكرية بين دور النشر العربية والغربية للترجمة من اللغة العربية وإليها، إلى جانب كونه فرصة لتعزيز التواصل بعيد المدى بين الناشرين العرب والدوليين المشاركين في «معرض أبوظبي الدولي للكتاب».

وتتراوح قيمة المنحة المالية للترجمة لكل كتاب بين 9.200 و14.700 درهم إماراتي، فيما تتراوح منحة الكتاب الإلكتروني التفاعلي بين 3.700 و7.400 درهم إماراتي لكل كتاب. وتتراوح منحة الكتاب الصوتي بين 5.500 و7.400 درهم إماراتي لكل كتاب.