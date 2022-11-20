100 متطوع شاركوا في نجاح «العين للكتاب»

سعد عبد الراضي (العين)

شهد مهرجان العين للكتاب مشاركة واسعة لفريق «تكاتف» التطوعي - فرع العين للمساهمة في تسهيل الخدمات ومساعدة الزوار والعارضين. إذ تمكن فريق «تكاتف» التطوعي من حصد الثقة والاهتمام من كافة الجهات الحكومية، التي تتواصل معهم بشكل مستمر للمساهمة في تنظيم الفعاليات، ومنها مهرجان العين للكتاب 2022، نظراً للأدوار المهمة والمساعدات الملموسة التي يقدمها الأعضاء للزوار في أرجاء المهرجان كافة، بداية من بوابات الدخول، ومروراً بأجنحة وأروقة وساحات وفعاليات المهرجان، وانتهاء ببوابات المغادرة.

وبينت المتطوعة الريم الكعبي، المنسق الإداري في لجنة فريق «تكاتف» فرع مدينة العين التابع لمؤسسة الإمارات، أن هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي للفريق في مهرجان العين للكتاب من خلال 100 متطوع ومتطوعة، يتواجدون بالتناوب على أرض المهرجان يومياً. وبينت أن عدد الإناث بشكل عام في فريق «تكاتف العين» يصل إلى الألف شابة وسيدة، فيما يبلغ عدد المتطوعين الذكور 500 مشارك.

وأوضح محمد النيادي مشرف عام فريق «تكاتف» التطوعي في فعالية مهرجان العين للكتاب، أنهم يشاركون بشكل دوري ومتواصل في الفعاليات الحكومية، ويضم الفريق متطوعين: أطباء، مهندسين، صيادلة، ممرضين، قانونيين، مدرسين لكافة المراحل العمرية، إلى جانب طلبة جامعات، كما يوجد لديهم فريق دعم فني تطوعي كامل من تصوير ومتابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالفريق.

وعن مشاركتهم في مهرجان العين للكتاب 2022، بيّن أن آلية العمل تعتمد على فترتين صباحية ومسائية ويوجد مسؤولون لمتابعة مسار عمل الفريق، فيما يخص توزيعهم على المنافذ والفعاليات.