نادي تراث الإمارات يختتم مشاركته في المهرجان

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم نادي تراث الإمارات ممثلاً بمركز زايد للدراسات والبحوث، مشاركته في الدورة الثالثة عشرة من مهرجان العين للكتاب، وحقق جناح النادي حضوراً متميزاً لدى زوار المهرجان الذين جذبتهم محتويات الجناح وما احتواه من إصدارات في حقول التراث والتاريخ والثقافة ودواوين الشعر النبطي، بالإضافة إلى أعداد مجلة تراث الشهرية التي يصدرها النادي.

وضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان نظم النادي يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر محاضرة بعنوان «تطور التخطيط العمراني لمدينة العين - من واقع التجربة» قدمها المهندس طلال السلماني، وذلك في بيت محمد بن خليفة في مدينة العين. وقدم المحاضر عرضاً لتطور التخطيط العمراني لمدينة العين خلال العقود الأربعة الماضية بدأه بالتعريف بالموقع الجغرافي والبعد التاريخي للمدينة، وتأثير العوامل الطبيعية في تشكيل نسيجها الحضري، بالإضافة إلى دور الواحات في تحقيق الاستقرار وظهور التجمعات السكانية القائمة على النشاط الزراعي. كما تحدث السلماني عن دور القائد المؤسس للاتحاد وراعي نهضة العين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبصماته المبكرة على تخطيط المدينة حتى قبل أن يوضع لها أي مخطط أساسي، وذلك بما حباه الله من بصيرةٍ نافذة وقدرةٍ استثنائية على استشراف المستقبل. كما تطرق إلى مراحل تطور التخطيط العمراني باستعراض وتحليل المخططات المختلفة التي وضعت لمدينة العين بحسب تسلسلها الزمني.

كما نظم النادي أمس الأول (السبت) أمسية شعرية في قصر المويجعي بعنوان قراءات شعرية مختارة في ديوان «السحاب العذب»، الذي أطلقة النادي أخيراً ويتضمن ‏قصائد في رثاء فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من جمع وإعداد الشاعرة مريم النقبي، وفكرة وإشراف الشاعر سعيد بن غماض الراشدي.

وشارك في الأمسية، التي أدارها مسلم العامري الباحث في التراث الشفهي في مركز زايد للدراسات والبحوث، الشاعر سعيد بن غماض الراشدي، والشاعرة مريم النقبي، وعدد من الشعراء المشاركين في الديوان، حيث ألقى الشعراء مجموعة من القصائد في رثاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.