دعم ورعاية كبيران لـ«مهرجان العين للكتاب 2022»

سعد عبد الراضي (العين)

شهد «مهرجان العين للكتاب 2022» الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وعدد من المواقع الملهمة، رعاية ودعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك سعياً للمساهمة في تقديم منصة ثقافية معرفية فنية مميزة ترتقي بالمشهد الثقافي في الإمارات.

وتتضمن قائمة شركاء «مهرجان العين للكتاب 2022»، كلاً من نادي العين وجامعة الإمارات العربية المتحدة بوصفهما الشريكين الاستراتيجيين، و«أبوظبي للإعلام»، الشريك الإعلامي، وشركة توزيع للتوزيع والخدمات اللوجستية، الشريك اللوجستي.

وقال الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: «إن عودة مهرجان العين للكتاب في دورته الجديدة، بعد توقّف بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، تأتي استمراراً للنجاحات التي حقّقتها الدورات السابقة للمهرجان الذي بات موعداً سنوياً يتوق إليه روّاد الثقافة والأدب والباحثون عن المعرفة. كما أنه يشكل همزة وصل ورافداً معرفياً للطلاب من مختلف المراحل الدراسية والعمرية. وشدّد على مساهمة المعرض في الارتقاء بالذائقة الأدبية والمعرفية، وتشجيع الباحثين والكتاب والمؤلّفين والشعراء والفنّانين من خلال الندوات الموازية لفعاليات المهرجان».

احتفالية ثقافية

أكّد حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي، حرص رئاسة النادي على تعزيز الشراكة مع كل القطاعات والهيئات والمؤسّسات الحكومية والخاصة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وذلك ترسيخاً لمفهوم النادي الشامل الذي لا يقتصر عطاؤه على الجوانب الرياضية فحسب. وأوضح أن «مهرجان العين للكتاب 2022 يُشكّل بهويته المتجدّدة احتفالية ثقافية معرفية ترفيهية مميّزة تُضاف إلى سجل فعّاليات إمارة أبوظبي الحافل. وتأتي استضافة نادي العين للحدث سعياً منا إلى دعم الفعاليات المساهمة في إبراز دور مدينة العين وجهةً بارزةً على مستوى الدولة تستقطب الزوّار إليها من جميع أنحاء الدولة، وتُقدم لهم مزيجاً من الأنشطة المتنوّعة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتُسلّط الضوء على الطابع التراثي والتاريخي الذي يُميّز مدينة العين. ولا يفوتنا هنا الإشادة بالدور المهم الذي اضطلعت به الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، ما أسهم في إنجاح الحدث. ونسأل الله العلي القدير دائماً وأبداً السداد والتوفيق للجميع».

تعزيز المعرفة

من جهته، قال عبدالرحيم النعيمي، مدير عام «أبوظبي للإعلام» بالإنابة: «إن دعم (أبوظبي للإعلام) مهرجان العين للكتاب بصفتها الشريك الإعلامي للحدث، ينسجم مع جهودها الرامية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تسهم به هذه الفعالية الثقافية في ترسيخ مكانة مدينة العين، باعتبارها منصة للتفاعل الفكري والثقافي والمعرفي، وبما يحقق الأولويات الاستراتيجية لـ (أبوظبي للإعلام)، وفي مقدّمتها تعزيز المعرفة باعتبارها حجر الأساس لاستدامة المجتمعات وتطورها».

وأضاف النعيمي: «تحرص (أبوظبي للإعلام) على تقديم أعلى مستويات الدعم للمهرجان من خلال منصاتها الإعلامية الرقمية والمرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك بهدف توفير التغطية الشاملة والمتكاملة للوصول إلى جميع فئات الجمهور المستهدف، والبناء على حضور هذه الفعالية المرموقة وانتشارها».

ومن جانبه، أشار علي سيف النعيمي، المدير العام للمطبعة المتحدة «توزيع»، إلى أن المطبعة المتحدة تمتلك أكبر الإمكانيات وأحدث نظم الطباعة العالمية التي تمكّنها من تلبية احتياجات السوق من إنتاج طباعي متنوّع، كما أن لديها أسطولاً كبيراً ومتنوّعاً من المركبات، حيث تمتد شبكة نقاط التوزيع على نطاق جغرافي كبير يغطي كل أنحاء الدولة، بما يضمن التوصيل السريع والآمن.