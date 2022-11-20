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ثقافة

«مجمع اللغة العربية» يُعرّف بمبادراته في خدمة لغة الضاد

«مجمع اللغة العربية» يُعرّف بمبادراته في خدمة لغة الضاد
21 نوفمبر 2022 01:52

الشارقة (الاتحاد)

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اختتم مجمع اللغة العربية بالشارقة مشاركته في فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان العين للكتاب 2022 الذي استمر حتى 20 نوفمبر الجاري تحت شعار «العين أوسع لك من الدار»، حيث يسعى المجمع من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع العلمية الرائدة التي تعزز اللغة العربية ومكانتها على قائمة اللغات العالمية، في المناسبات الثقافية المحلية والعربية والدولية، وجهوده في تصنيف الإصدارات التي يشارك فيها نخبة من مجامع اللغة في العالم العربي، تحت إشراف مجمع اللغة العربية بالشارقة. وعرض المجمع في جناحه الخاص الأجزاء الـ36 المنجزة من «المعجم التاريخي للغة العربية»، والتي دشن منها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 19 مجلداً، مؤخراً، في إنجاز يضاف لجهود الشارقة الحضارية والثقافية ومشاريعها الرائدة، ويعزز حضور العربية لغةً تاريخية عالمية حيّة أثرت لغات العالم بالألفاظ، واعتمدت عليها الأمم المتحضرة في نهضتها المعرفية. وتعرَّف زوار مهرجان العين للكتاب 2022 على ما يقدمه مجمع اللغة العربية بالشارقة من خدمات للطلاب والباحثين، واطلعوا من القائمين على جناح المجمع على الأقسام والمرافق التي يشتمل عليها، ومنها المكتبة التي تغني دارسي اللغة العربية بأهم المصادر المعرفية في اللغة والتفسير والأصول والحديث.
كما تعرف جمهور المهرجان على الخدمات التي يقدمها «مركز اللسان العربي» التابع للمجمع من خدمات لغير الناطقين باللغة العربية، ومبادراته في تعزيزها بين الجاليات الأجنبية المقيمة في دولة الإمارات، وتصفحوا أعداداً من مجلة «العربية لساني» الفصلية الصادرة عن المجمع التي تسلط الضوء على سلسلة من الأبحاث والدراسات والمقالات العربية المتنوعة.

مجمع اللغة العربية
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مهرجان العين للكتاب
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