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مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن مسابقة السينما التفاعلية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن مسابقة السينما التفاعلية
20 نوفمبر 2022 12:25

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي  في السعودية، اليوم الأحد، عن برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة؛ إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، ستتنافس أعمال "التنبّؤ بالمطر"، و"القط العسيري"، و"ومضة"، و"تأملات في الكون" ، للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أميركي، بالتعاون مع برنامج إثراء للحلول الإبداعية، أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة، لعرض أربعة مشاريع من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام.

وعدّ مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر كليم أفتاب، الأعمال المختارة من أفضل أعمال الواقع الافتراضي من كافة أنحاء العالم والتي تجمع بين الفن وأحدث التقنيات المستخدمة لصياغة مستقبل رواية القصص.من جانبها أوضحت مبرمجة برنامج الواقع الافتراضي في مهرجان البحر الأحمر ليز روزنتال، أن من بين مجموعة أعمال هذا العام أحد أول تجارب الواقع المختلط متعدد اللاعبين؛ حيث يدفع هؤلاء الفنانون حدود الإبداع إلى آفاق جديدة.

يُذكر أن أفلام برنامج السينما التفاعلية ستعرض خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من ديسمبر المقبل. 
 

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المصدر: وكالات
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