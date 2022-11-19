مهرجان العين للكتاب يحتفل باليوم الوطني الـ 52 لسلطنة عُمان
مهرجان العين للكتاب يحتفل باليوم الوطني الـ 52 لسلطنة عُمان
20 نوفمبر 2022 00:54
العين (وام) احتفى «مهرجان العين للكتاب 2022» الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مدينة العين، باليوم الوطني الـ 52 لسلطنة عُمان الذي يصادف 18 نوفمبر، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وشهدت الاحتفالية، تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تمثلت بتوزيع أعلام سلطنة عُمان على زوار المهرجان، كما قدمت الفرق الشعبية الإماراتية عروضاً من الشلات والأشعار التي تتغنى بعلاقة البلدين الأخوية، من خلال أداء رقصات الرزفة واليولة للترحيب بضيوف وزوار المهرجان.
وتمت إضاءة استاد هزاع بن زايد بألوان علم السلطنة للترحيب بضيوف المهرجان القادمين من سلطنة عُمان ومن باقي إمارات الدولة، الذين ارتدوا الزي التقليدي احتفالاً بالمناسبة.
وشاركت فرق الفلكور الشعبي العُماني بتقديم لوحات فنية مستوحاة من التراث الشعبي جالت جميع أرجاء المهرجان، وهي تحاكي ألواناً مختلفة عن تاريخ عُمان، وتتغنى بثراء طبيعتها وبيئتها ومفرداتها حيث أدى خلالها المشاركون فنون الرقص الحماسية التي جسدت روح الإخاء والعمل والتكاتف.
وقدمت الفرقة لوحات مختلفة عكست فنوناً عدة منها «الدان » المرتبطة بأهل البحر ويستخدم فيها الطبل والمزمار بمرافقة الهتاف الذي يؤديه أعضاء الفرقة وسط تفاعل الحضور الكبير الذي شاركهم فرحة الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان. ولقي الاحتفال إعجاب الزوار القادمين من سلطنة عمان، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة، والأجواء الاحتفالية المصاحبة لها، وزودتهم بتجربة استثنائية احتفاءً باليوم الوطني العُماني، وأدخلت السعادة إلى نفوسهم، وعكست عمق العلاقات الطيبة والأخوة المتينة بين دولة الإمارات وأشقائها.